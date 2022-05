Elizabeth Gracía Vilchis, presentadora de la sección “quién es quién en las mentiras de la semana”, de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que “este gobierno no persigue a opositores”, al mismo tiempo que presentó información de supuestas propiedades del periodista Carlos Loret de Mola.

“Este gobierno no persigue a opositores, al contrario, se promueve el diálogo y se respeta el derecho a disentir”, expresó.

“Para ahondar”, la encargada de “las mentiras de la semana” expuso en el Salón Tesorería imágenes de una supuesta propiedad en Valle de Bravo del columnista de EL UNIVERSAL.

García Vilchis mencionó que “la mansión” de Loret de Mola cuenta con un lago, bosque, huertos, invernaderos y albercas.

“Preguntamos nuevamente ¿Quién pompó?”, dijo la lectora de la sección de la mañanera del presidente López Obrador.

Elizabeth Gracía Vilchis señaló que el vendedor del predio habría sido Miguel Limón Rojas, quien fue secretario de Educación con Ernesto Zedillo.

“Pero Loret sigue sin aclarar el origen de sus ingresos para comprar tan lujosas propiedades”, insistió García Vilchis al referir que el columnista de EL UNIVERSAL supuestamente tiene un departamento en una torre “de las más caras de la Ciudad de México”.

“Además, con su propiedad de Valle de Bravo, es cómplice de daño ambiental”, acusó la presentadora de la sección ante López Obrador.

“AMLO me tiene en la mira”: Loret de Mola

Tras ser nombrado en la mañanera, el periodista Carlos Loret de Mola señaló que tras decir que el gobierno no persigue a ningún periodistas, a los pocos minutos lo calumniaron y revelaron datos personales.

“Yo he trabajado toda mi vida frente al público. El que no ha trabajado es su hijo. Y por revelar sus lujos, AMLO me tiene en la mira”, escribió el columnista de EL UNIVERSAL en redes sociales.

