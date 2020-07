El líder del PAN, Marko Cortés se manifestó a favor de que el orden democrático continúe y que se hagan las elecciones el próximo 18 de octubre, pero manifestó su preocupación de que se ponga en riesgo la vida de las personas y que durante la jornada comicial se dispare el número de contagios en Coahuila e Hidalgo.

En conferencia virtual, Marko Cortés exigió la intervención del Consejo de Salubridad General, que debería opinar al respecto de la conveniencia de realizar las elecciones en el mes de octubre.

“Nosotros estamos a favor del orden democrático y queremos que se hagan las elecciones y apoyamos que se realicen el 18 de octubre, como lo va a procesar en un momento el Instituto Nacional Electoral, pero también nos preocupa que se ponga en riesgo la vida de las personas".

Y agrego: "puede ser que durante el proceso y después del mismo se dispare el número de contagios en ambos estados y, consecuentemente, las muertes; ahí habría una gran responsabilidad del Consejo de Salubridad General, que no se ha manifestado al respecto”, explicó el líder panista.

También lee: AMLO pide a nuevos consejeros del INE que no se hagan de la vista gorda

Dijo que la autoridad electoral, específicamente el INE, no tiene de otra, más que convocar a unas elecciones y tendrá que haber jornada electoral, ahora lo que toca es hacerlo garantizando la salud y la vida de las personas.

Sin embargo, dijo que si no hay condiciones para garantizar la salud y vida de las personas, el INE tendría que analizar postergarlas de nuevo.

“La autoridad electoral no tiene de otra, debe de convocar porque nadie le ha dicho que sí o que no lo pueda hacer, lo debe de hacer, y debemos buscar la viabilidad, las autoridades ya estarán vencidas en el caso de las alcaldías. Por lo tanto, tendrá que haber elección; sin embargo, ésta tiene que hacerse garantizando la salud, la vida de las personas, y si no hubiera condiciones para garantizar esto, sí tendría que analizar el Consejo General del INE nuevamente postergarla”, describió el panista.