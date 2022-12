Pese a que la dirigencia del Partido Verde en el Estado de México amagó con competir en solitario y no sumarse a la coalición que encabezará Morena en las elecciones a la gubernatura de esa entidad, el senador morenista, Higinio Martínez, garantizó que los verdes se integrarán a la alianza que postulará a Delfina Gómez.

En entrevista, el expresidente municipal de Texcoco afirmó que las negociaciones para concretar la alianza electoral que competirá contra la coalición PRI-PAN-PRD avanzan de manera muy positiva y estará lista en el arranque del periodo de precampaña, el próximo 15 de enero.

“Nosotros vamos a ir con la alianza: Verde, PT, sin lugar a dudas se está concretando”, declaró.

Al recordarle que el Verde Ecologista de México ha dicho que irá solo en las elecciones mexiquenses, respondió: “Vamos a ir con el Verde y el PT, se está concretando, se los digo yo, porque se ha hablado ya con los dirigentes. Son alianzas que se hacen a nivel nacional y eso lo están haciendo a nivel nacional con el aval de nosotros en el Estado de México, entonces, digamos, los escenarios están como lo hemos planteado”.

Higinio Martínez aseguró que la alianza Morena-PT-Partido Verde ganará las elecciones a la gubernatura del Estado de México porque existe “un sentimiento de hartazgo de la ciudadanía contra el PRI”.



“Yo recorrí el Estado de México y confirmé lo que se siente, por un asunto claro que es de gran ayuda: hay un hartazgo, hay un cansancio hacia el PRI, a todo lo que representa el PRI en el Estado de México.

“Entonces la candidata del PRI, dígase lo que se diga, va a llevar aquí tatuado (en la frente), no se lo puede quitar el PRI, no se lo puede quitar por ningún motivo, y a un lado del PRI lleva tatuado a Arturo Montiel, y a un lado del PRI lleva tatuado a Enrique Peña y lleva tatuado también a Del Mazo y lleva tatuado 90 años de priismo en el Estado de México.

“Y eso es lo que yo entiendo que ha pasado en todo el país, que la gente ha votado a nivel de gubernaturas por un cambio y ese cambio lo quiere la gente, hoy lo ve a través de Morena”, expresó.

Martínez destacó que todas las encuestas le dan la ventaja a Morena frente al PRI, solo o en alianza con panistas y perredistas. Dijo que ese escenario ya está previsto por el equipo Delfina Gómez, e incluso se ha contemplado la posibilidad de que Movimiento Ciudadano apoye a la priista Alejandra del Moral.

“Nosotros vamos a ir a ganar el 4 de junio, este es el objetivo y sabemos que tenemos que ganarle solos o juntos, la decisión de ellos confirma que van juntos, entonces sobre esa base nosotros estamos preparados con una serie de acciones, medidas que se van a dar a partir del 15 de enero, que empieza la precampaña, desde ese momento se verán nuestras acciones, pero todo se reduce a un esquema de organización para ganar la elección.

“No soy soberbio, pero quienes mejor nos van a ayudar para ganar la elección en este caso son los ciudadanos que todas las encuestas dicen que no quieren saber nada del PRI”, manifestó.

Remarcó que como parte del equipo de Delfina Gómez, su preocupación y ocupación será que el cambio que quiere la gente “sí lo demos, que no haya una decepción”.

“Hay que ir a cualquier parte del Estado de México y la gente lo quiere, el cambio lo ofrece Morena, por eso estamos trabajando y creo que tenemos ya también para cuidar aquellos lugares donde a veces nos descuidamos y hacen travesuras la gente del otro partido”, advirtió.

El líder político en Texcoco y otras regiones del oriente del Estado de México aseguró que logró procesar rápidamente su derrota en el proceso interno de Morena y ya cerró totalmente ese capítulo, porque entendió que no hubo las condiciones para que él fuera el candidato a la gubernatura mexiquense y que su futuro está dentro de Morena.

“No voy a concluir mi carrera política avergonzándome a mí mismo, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos. Este es el camino que tengo que seguir, no fui candidato, pues no lo fui, pero este es el camino que tengo que seguir. Está superada esta etapa y ahora lo que quiero es que ganemos ahí. Ya será responsabilidad de otra persona gobernar y llevar adelante el cambio, pero mi obligación es estar en este lado de la trinchera, no tengo otro camino más que este”, reconoció.



ed