Elección de Sheinbaum como primera presidenta abre la puerta para que en México pueda haber un presidente homosexual: Gutiérrez Müller

La doctora Beatriz Gutiérrez Müller destacó que la elección de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México habla de un “nivel de superior” de los mexicanos pues se demostró que se votó por las habilidades y capacidades sin tomar en cuenta el género, por lo que se abre la posibilidad que en un futuro puede haber en México un presidente homosexual.

En Palacio Nacional, la esposa del presidente López Obrador aseguró que lo que importa no es lo que hagan en su vida privada los candidatos y las candidatas sino los compromisos que adquiere con el pueblo de México y que los cumplan.

“Qué bien (que se haya elegido a Claudia Sheinbaum), es un gran acierto del pueblo de México. A mí me gusta porque el pueblo al votar el 2 de junio demostró que le es indiferente si el mandatario es hombre o es mujer y eso habla de un nivel de evolución superior al que ustedes se imaginan.

Lee también “Al día de hoy no tengo ninguna intención en participar en la política”, afirma Beatriz Gutiérrez Müller

“Qué bueno que México ya no se tenga votar por alguien que esta bonita, feo, si esta gordo, si esta delgado y parece `Barbie´, eso ya es secundario, y si es Claudia u otra mujer, vamos a suponer un escenario distinto, se votó por las habilidades, por las capacidades, por las propuestas sin tomar en cuenta el sexo, o la orientación sexual, porque incluso en México bueno pues a como vamos ya puede existir ya un presidente en el futuro que sea homosexual. ¿Por qué no? Porque lo importante no es lo que hace en las noches el señor o la señora, lo que importa es qué compromisos adquiere con el pueblo de México y que lo cumpla y eso es lo importante”, dijo.





























maot