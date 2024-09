La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó que al día de hoy no tiene ninguna intención en participar activamente en la política.

En Palacio Nacional, al acompañar al Jefe del Ejecutivo federal en la mañanera, la también escritora señaló que nunca hay que decir nunca pero “hoy al cuarto para las 08:00, el 11 de septiembre, mi respuesta es no”.

La doctora Beatriz Gutiérrez Müller señaló que su esposo le ha dicho que su cuota de participación política ya fue pagada.

“¿Le llama la atención la política?”, se le preguntó.

“No, bueno sí en un sentido de informarme, tener una postura, pero si tú te refieres a participar en postulación de cargos públicos, no.

“¿A Jesús Ernesto (su hijo menor)?”, se le insistió.

“No sé, la verdad, Yo creo que es un chavo como todos los hijos de mi esposo, algunos no tan chavos, pero todos ha sido formado y yo mismo en un ambiente altamente político y politizado. Es el tema de muchas sobremesas, yo me considero muy informada, politizada, tomo partido, me comprometo.

“No está en mis planes la postulación en ningún cargo público, lo vengo diciendo desde hace mucho. No es la nota de hoy, revisa o revisen que he dicho en años anteriores. No, no, no tiene porque ser así, incluso no creo que la genealogía familiar nos lleve a ser médicos porque el abuelo era arquitecto, todos tenemos que ser arquitectos, no, no. Mi cuota de participación política-social, me dice él (el presidente López Obrador) que ya a pagué eh, y yo me siento muy satisfecha aunque no sea postulada y no pretenda.

“Esto no quiere decir que no cambie de parecer en un sentido de que acepto que nunca hay que decir nunca, pero al día de hoy en este momento a esta hora, cuarto para las 8:00 de la mañana, del 11 de septiembre, mi respuesta es no”, respondió.

En el salón Tesorería, la escritora reconoció que fue difícil acompañar al presiente López Obrador toda vez que su hijo fue calificado con adjetivos.

“Sí, si fue difícil”, dijo.

En referencia a que fue presidenta honoraria de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller aseguró que el gobierno del presidente López Obrador ha hecho un trabajo inédito en el rescate del patrimonio y aseguró que ayudó en esta materia conforme al marco de sus funciones y “nunca procedí por mi cuenta, siempre con su permiso (del presidente)”.

Reconoció que se tiene como pendiente la búsqueda de los restos del general José María Melo, expresidente colombiano, quien fue asesinado en México en 1860 y cuyos restos se buscan en Chiapas.

"No está en mis planes la postulación a ningún cargo público... esto no quiere decir que no cambie de parecer, en un sentido de que acepto que nunca hay que decir nunca, pero al día de hoy en este momento a esta hora, cuarto para las 8:00 de la mañana, del 11 de septiembre, mi…

