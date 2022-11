EL UNIVERSAL invita al Foro: La elección de medio término en EU implicaciones internas en México

Este viernes 11 de noviembre en punto de las 11:00 horas, EL UNIVERSAL, en colaboración con Periódicos Asociados en Red y el Center for U.S.- Mexican Studies, US San Diego, te invitan a que sigas la transmisión del foro “La elección de medio término en EU implicaciones internas en México".

En la conversación que transmitirá El Gran Diario de México a través de sus redes sociales, participaran de moderadores: Rafael Fernández de Castro, director de USMX y Sergio Alcocer, presidente COMEXI.

Como penalistas se contará con la participación de Diego Marroquín, especialista en política comercial. COMEXI, Kate Bruhn de la Universidad de California, Santa Bárbara y Gabriel Guerra, analista de política nacional e internacional. Presidente y director general de Guerra Castellanos y Asociado.

Sigue la mesa de análisis a través de la página de Facebook o el canal de YouTube de EL UNIVERSAL o bien, el de la Fundación.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare