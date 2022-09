La intención de transferir la Guardia Nacional al Ejército, no es “con el propósito de militarizar o ir al autoritarismo”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el objetivo es que con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la corporacion se convierta en la principal institución de seguridad pública del país.

Al abordar el tema de la seguridad, el mandatario señaló que el único afán es que se consolide y mantengan su disciplina, profesionalismo para que no se corrompa como, insistió, con la extinta Policía Federal.

“El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa Nacional el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de Seguridad Pública del país”, dijo.

Y añadió: “Que nadie se confunda, o se haga el que no sabe, en nuestro gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice, encubridora y tampoco ejecutora de torturas y masacres no se admiten relaciones de complicidad con nadie y, por el contrario, se combate la impunidad.

Existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito”.

López Obrador aseguró que en lo que va de su gobierno han bajado los delitos del fuero federal, secuestro, robo de vehículos y los homicidios, en comparación con los gobiernos anteriores.

No hay fugas en aduanas con Sedena y Marina a cargo, destaca AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que desde que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina están a cargo de las aduanas no hay fugas, ni se permite el contrabando.

“Desde que están las aduanas a cargo de la Sedena y Marina ha habido un aumento en los ingresos por 20%, ya estamos recaudando en las aduanas un billón de pesos, no hay fugas, ni se permite el contrabando".

Desde la zona de Murales de Palacio Nacional, en un mensaje a la nación con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en materia de mejoramiento urbano su gobierno ha invertido 38 mil millones de pesos.

“En mejoramiento urbano en 135 municipios del país, con 151 unidades deportivas, 293 parques, malecones, espacios artísticos y culturales; 44 mercados, 162 escuelas, 22 centros de salud, 268 calles y la reconstrucción 6 mil 720 edificios públicos y mil 945 templos históricos afectados por los sismos de 2017”.

