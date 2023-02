“El Mayo” Zambada manejó dos sexenios el AICM, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que dos sexenios, el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, manejó el Aeropuerto Internacional “Benito Juarez” de la Ciudad de México (AICM) y reveló que el actual director del aeropuerto capitalino, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, está enfrentando resistencias.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que el director del AICM es un hombre íntegro y está “haciendo bien las cosas”.

“¿Quién manejaba el Aeropuerto de la Ciudad de México? El Mayo, dos sexenios, aplicaban el 35-45. Entonces se está limpiando, pero que no quedaron ahí todavía algunos, yo no estoy diciendo que sean narcotraficantes sino los que se quedaron callados, de los que no hacían nada, claro que sí.

“La persona que está a cargo del aeropuerto es un hombre íntegro, está haciendo bien las cosas, nada más que está enfrentando pues resistencias, es lo mismo que estamos enfrentando a nivel nacional”, comentó.

Con información de Enrique Gómez



