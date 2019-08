El Foco. Los soldados, a los aeropuertos, y los políticos, a la economía

En el país de la 4T se desconocen los refranes “zapatero a tus zapatos” y “oficial de todo y aprendiz de nada”, por lo que no debemos sorprendernos ante la frase de la semana: “Es muy importante la atención de los asuntos públicos como para encomendárselos a los economistas, es como encargarle la paz de un país a un militar. No es posible”... Ni tampoco debemos preguntarnos por qué apenas de panzazo logramos esquivar la recesión.

Pero en estas tierras del buen comendador, ¿quiénes acometen las encomiendas del jefe? Acomedido, El Foco lo explica:

Ejército: Como paz y amor es la consigna, la Escuela Militar de Ingenieros está a cargo de construir el aeropuerto internacional en Santa Lucía. ¿Y las empresas civiles, apá? Bueno, mejor ni pregunten, ya ven que la flamante Guardia Nacional también está militarizada.

Marina: Ya hay demasiada inseguridad como para permitir que se acabe la gallina de los huevos de oro en la Riviera Maya. Así es que los marinos recogen toneladas de sargazo antes de que lleguen a las playas. ¿Quién vigila los extensos litorales del país mientras tanto? Buena pregunta.

IMSS: El director Zoé Robledo tiene una maestría en Derecho por la UNAM, fue diputado, senador y subsecretario de Gobernación y hoy es el encargado de los festejos patrios.

Periodistas: Esos tienen que portarse bien y apostar por la “transformación”.

EN MICHOACÁN

La historia del mundo, según la CNTE

Hablando de libros, resulta que en 6 mil escuelas de Michoacán la CNTE distribuirá sus propios libros de texto para primaria y secundaria, que lejos de parecerse al Baldor de Álgebra, más bien recuerdan a “Paco Ignacio”. Algunos de los temas que abordan: el desembarco del Granma, las revoluciones Cubana y Sandinista, el Che Guevara y los grandes monopolios de la televisión mexicana.

SUBASTA DE JOYAS EXTRAVAGANTES

Ciudad de México.— La subasta en Los Pinos de joyas extravagantes incautadas al narcotráfico logró ingresos por más de 10 millones de pesos, que se destinarán a reparar caminos en la sierra de Michoacán y en Colima.



CONGRESO CDMX

¡Que pase el desgra ciado del doctorado!

¡Me quiero morir! No contentos con tener entre nosotros a una de las peores exponentes de la telebasura, Laura Bozzo —¿les suena el nombre del espía y narcotraficante Vladimiro Montesinos?— el Congreso capitalino “prestó” un salón para otorgar un “Doctorado Honoris Causa” a la conductora peruana, por la “defensa de los derechos de la mujer”. Como siempre, nadie supo, nadie sabe, pero dicen que Bozzo podría perderlo, porque aquí no se le conocen ni estudios de licenciatura.



L I B R E ROS

¿Ir a la feria de Fráncfort? ¿Para qué?

Del Memín Pinguín y La Familia Burrón a la realidad... Como la austeridad es la marca de la casa, Paco Ignacio Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica, decidió que México no participará en la Feria Internacional del Libro de Fráncfort, Alemania, considerada la más importante. “Tenemos poco que ofrecer”, dijo Taibo. ¿Será que por ahí no se venden sus pasquines? Ah, pero eso sí, ¡qué tal asistiremos a las ferias de Guatemala y de Bolivia! De organizador de tianguis, aislacionista y aldeano no lo bajan...



“Ver a esos monos de África (...) aún están incómodos usando zapatos”

