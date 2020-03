El Foco. Cerrado encuentro entre Chicharito y Joserra

En algún palco del olimpo pambolero tuvo lugar el siguiente encuentro entre Javier Chicharito Hernández y el periodista José Ramón Fernández Joserra, quienes han chocado por sus puntos de vista que van más allá de la cancha. Expertos de la Unidad Deportiva de nuestro diario y de las cadenas especializadas afirman que el duelo terminó en un cerrado empate.

Chicharito (CH): Hay muchísimo más que se puede hacer y yo sí creo que se podría decir que en vez de ir para adelante, vamos un poco hacia atrás.

Joserra (J): Hay una cosa, llevas casi una década fuera del país, ¿supiste cómo se movió en esos años? No te enteraste de lo del gobierno anterior.

CH: ¿Perdón?, me refería a Cuauhtémoc, creo que Carlos tiene mejores cualidades que él.

J: ¿Carlos?, no puede ser. Se ve que no conoces profundamente al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas; es un líder, se echa el partido al hombro.

CH: Estaba hablando de Carlos Vela, mi nuevo rival en la MLS, y de Cuauh- témoc Blanco. Además, creo que estamos atravesando por una etapa bien cañona. Da tristeza y frustración.

J: Regresamos a lo mismo. Te la has pasado en Manchester, Madrid, Leverkusen, Londres, Sevilla, ahora en Los Ángeles. ¿Qué sabes del país?

CH: Me refería a la selección mexicana. Pasan los mundiales y no hemos podido llegar al quinto partido.

J: Bueno, pero tus goles en la selección los anotaste sobre todo a San Vicente, Guatemala, Jamaica y otros rivales de la Concacaf. Ahora te preguntas dónde está el dinero de la selección. ¿Qué no te pagan 8 mil dólares por concentración?



ROMAN POLANSKI

¿Reaparecerá el monstruo de Rosemary?

La polémica en torno al movimiento feminista está que arde en las dos orillas del Atlántico. En Francia, el director Roman Polanski, célebre por películas como El bebé de Rosemary, declinó asistir a la ceremonia de los premios César por las protestas que siguen generando las acusaciones de violación en su contra. Su nueva película, Yo acuso, encabeza las nominaciones. Al realizador lo defendió Brigitte Bardot.

HOY MARCHAN

Solidaridad para Frida y las guerreras

Hartas de la violencia de género, hoy las mujeres marchan en México para decir ¡basta ya! a este flagelo. Arriba, muy arriba de quienes pretenden minimizar y hasta manipular este movimiento, se hallan las personas que lo hacen posible, como la reportera y activista Frida Guerrera, quien fue amenazada por sujetos que denigran nuestra profesión. Toda la solidaridad para ellas.

DESPUÉS DEL SUPERMARTES

La maquinaria impone a Joe

Claro que no queremos decir: ‘Se los dije’, pero las elecciones primarias en Estados Unidos se han vuelto más predecibles que una telenovela... Joe Biden, quien fuera vicepresidente de Barack Obama, triunfó en el supermartes en Texas y otros estados para perfilarse como el candidato que retará a Donald Trump en noviembre. ¿Y el senador Bernie Sanders? Bueno, él ganó California para mantener un rato el suspenso, pero la cargada mediática y partidista ya habló.

LETY CALDERÓN

¿Atropellar a un gato?, ¿pues qué te ocurre?

Lo malo de muchas carreras en la farándula es que a veces no sabemos si lo que dicen es para llamar la atención o es en serio, pero Lety Calderón declaró que no le importaría atropellar a un gato si lo encuentra en el Periférico. “He ido al sicólogo y no funciona, necesito manejar eso”, explicó al hablar de su ailurofobia o aversión a los mininos. Por cierto, ella trabaja ahora en la grabación de Imperio de Mentiras.

AVANZA REGULACIÓN DE CANNABIS

Senadores: el verde es vida

Parecía adormilada, pero la iniciativa para regular el consumo de la marihuana avanzó en el Senado y entre otros puntos que lucen cerca de recibir luz verde, bien verde, está aumentar de cinco a 28 gramos la posesión personal de cannabis. Para consumo propio, también estaría permitido tener en casa hasta cuatro plantas vaciladoras. ¿Nos convertiremos en la nueva Ámsterdam? Es pregunta y rol.