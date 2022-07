El Embajador y AMLO, un podcast de Ana Paula Ordorica

Un artículo en The New York Times, cuestiona el trabajo del embajador de EUA en México, Ken Salazar, y argumenta que no defiende los intereses estadounidenses. Rafael Fernández de Castro, Director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de UC San Diego, nos habla al respecto.

En otros temas:

Cambios en la dirección del AICM./ Nueva ministra de Economía en Argentina./ El Gran Colisionador de Hadrones reinicia operaciones.