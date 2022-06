El drama de las Américas, un podcast de Ana Paula Ordorica

La novena Cumbre de las Américas inició ayer. Los temas principales son la pandemia, migración y cambio climático. Sin embargo, no van a asistir todos los líderes de los países porque, o no los invitaron, o decidieron no ir. Andrés Rozental, exsubsecretario de Relaciones Exteriores, nos da su punto de vista.

En otros temas:

Los resultados de los conteos rápidos confirmaron las victorias de Morena en cuatro estados y de la oposición en dos./ Boris Johnson sobrevive, una vez más, al llamado partygate./ Elon Musk amenaza con retirar su oferta para adquirir Twitter.