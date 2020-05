Ejército acondiciona espacio para enfermos

Cancún, QR.— En las antiguas instalaciones del 64 Batallón de Infantería, en Cancún, el Ejército Mexicano acondicionó la Unidad Operativa de Hospitalización para atender casos leves y sospechosos de Covid-19.

Junto con el Hospital Militar de Zona de Chetumal, son las dos instalaciones militares en Quintana Roo reconvertidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el marco de la aplicación del Plan DNIII-E, con el fin de coadyuvar en el combate a la pandemia del nuevo coronavirus en el país.

Ubicada en la entrada de Cancún, la Unidad Operativa de Hospitalización labora desde el 18 de mayo y ya ha recibido casos leves y sospechos de esta zona del sureste de México. Cuenta con capacidad para recibir a 45 personas en dos salas, con espacio para 22 mujeres y 23 hombres.

El asesor técnico de la Unidad Operativa Covid-19, Jorge Rademés Kloeppel Angulo, afirmó que las instalaciones, antes utilizadas como alojamiento de paso para tropas del Ejército, están abiertas a personal civil y militar con síntomas de Covid-19.

“Inicialmente es para pacientes con síntomas leves y que no tengan la necesidad de una terapia intensiva, para estarlos vigilando de una manera más estrecha y poderlos derivar lo antes posible a una Unidad de Terapia Intensiva, en caso de ser necesario”, dijo.

Explicó que la instalación comenzó a modificarse al inicio de mayo y los trabajos concluyeron el 15, y tres días después comenzó a funcionar como centro de aislamiento las 24 horas en tres turnos.

“Hemos tenido pacientes, pero no han cumplido la condición operacional para mantenerlos aislados. Ha sido un número variado”, comentó Kloeppel Angulo.

Precisó que la Unidad es atendida por 15 médicos, 12 enfermeras, seis afanadores y un número igual de administrativos civiles contratados, así como dos enfermeras militares, el administrador general y el asesor técnico.

El asesor técnico expuso que no se han visto rebasados en la atención de casos, por lo que no es necesario incrementar el personal. “Los casos registrados en el estado no han ameritado la contratación de más personal, además contamos con todos los insumos médicos necesarios”.

Los pacientes que ingresan duran dos semanas aislados, se les tamiza y se mantienen en observación.

Por otra parte, en junio próximo, la Sedena pondrá en marcha el Hospital Comunitario de Tulum, para enfermos de Covid-19, que contará con 30 camas de hospitalización y 20 para Terapia Intensiva.

Es una de las 34 unidades médicas en desuso o abandonadas, que ante la emergencia sanitaria por el coronavirus fueron transferidas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) al Ejército Mexicano para su reconversión a Hospital Covid-19.

De acuerdo con el administrador del nosocomio, el teniente coronel Humberto Jiménez Castañeda, el Hospital Comunitario de Tulum número 28 (Insabi-Covid-19) se construyó en 2015, pero sólo brindaba atención médica básica.

Ante la pandemia, ingenieros militares iniciaron en abril trabajos enfocados en la ampliación del inmueble para contar con la capacidad de atención a enfermos de Covid-19 del centro de Quintana Roo.

El hospital fue dividido en áreas de Hospitalización, Terapia Intensiva y la administrativa; sólo falta su equipamiento con ventiladores para comenzar a recibir a los primeros pacientes que estén contagiados.

El ingeniero constructor, capitán primero Sergio Meza Castillo, explicó que se llevaron a cabo los trabajos de separación y aislamiento de las áreas Covid-19 y administrativas, así como se hicieron las adecuaciones de entradas y salidas para personal médico y pacientes, con el fin de que estén de manera segura.