El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard destacó el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador ante "momentos críticos" y rechazó los dichos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que "dóblo" al gobierno de México en materia migratoria.

Luego de que este domingo el republicano resaltó que en su administración se "doblegó" al gobierno de López Obrador para que se colocaran 28 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur para frenar la migración, el canciller enumeró acciones del primer mandatario en los que negó un trato inferior hacia México.

En su cuenta de Twitter, el titular de la SRE puso de ejemplo que durante la presión del gobierno de Donald Trump sobre la imposición de aranceles, López Obrador rechazó hacer de México un "tercer país seguro", condición que solicitó Estados Unidos para detener el incremento en los impuestos.



En cuanto a las declaraciones del ex-presidente Trump me consta el patriotismo del Presidente Lopez Obrador en aquellos momentos críticos. Ante la amenaza de aranceles no aceptó el tercer pais seguro que era la condición de EU para no imponerlos. Abro hilo

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 25, 2022