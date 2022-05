Ebrard continúa en campaña

Reynosa, Tamps.— Ni el intenso calor que se registró en Reynosa, Tamaulipas, logró sonrojar tanto al secretario de Relaciones Exteriores (SRE) como el grito desesperado de cientos de personas que al escuchar por el altavoz: “Con nosotros, el canciller Marcelo Ebrard”, corearon al unísono: ¡Presidente! ¡Presidente!”.

Ebrard Casaubon asistió a un evento masivo organizado en apoyo a Américo Villarreal, candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, en la colonia Juárez, una de las más populares de la ciudad y que durante mucho tiempo ha sido uno de los bastiones políticos más importantes de esta frontera.

Aquí, el canciller mexicano inició su discurso asegurando que las elecciones en Tamaulipas están en el centro de la atención nacional, ya que en este estado nunca ha habido una alternancia en el poder.

“Seguimos teniendo una desigualdad enorme en todo el estado, muchas carencias, personas que se van al otro lado porque aquí no hay trabajo, muchas mexicanas y mexicanos que buscan una esperanza, una oportunidad, dignidad y futuro, por eso es importante que en Tamaulipas por fin se den ustedes la oportunidad de una alternancia, que llegue la Cuarta Transformación”, dijo Ebrard Casaubon.

En su discurso, el secretario de Relaciones Exteriores fue interrumpido en distintas ocasiones para corearle: “¡Presidente! ¡Presidente!”, lo que notablemente lo abochornaba, pero él agradecía llevándose la mano derecha al pecho.

El mensaje del canciller siguió en torno a las cualidades del candidato morenista Américo Villarreal: “Es un hombre, me consta, últimamente como senador, antes en otros cargos públicos, preocupado todos los días por el estado de Tamaulipas, me consta, si no, no estaría aquí. Es un hombre preparado porque no sólo hay que tener la voluntad, hay que saber qué hacer”.

Con pancartas y grandes mantas, los reynosenses demostraron el apoyo a Ebrard, pero incluso, algunos fueron más allá al gritarle: “¡Te amo, Marcelo!”.

Esto logró ruborizar al canciller, quien devolvió el halago saludando con la mano en alto y sonriendo.

Diputados locales, federales y senadores no perdieron la oportunidad de tomarse una fotografía con Ebrard Casaubon, mientras el candidato de la Cuarta Transformación emitía su mensaje al pueblo de Reynosa.