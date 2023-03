Morena alista dar marcha atrás al cabotaje

Diputados de Morena alistan modificaciones a la iniciativa presidencial en materia de aviación civil para eliminar el cabotaje, lo que permitiría generar consenso con los grupos parlamentarios de oposición.

Así lo confirmaron líderes del partido guinda en San Lázaro en entrevistas con EL UNIVERSAL.

La vicecoordinadora morenista Aleida Alavez explicó que el objetivo primordial para su grupo parlamentario es recobrar la Categoría 1 de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, por lo que están dispuestos a modificar el proyecto. “Lo que más nos interesa es el tema de obtener la calificación de los aeropuertos para subir de categoría, y estamos haciendo los acuerdos necesarios para lograrlo a la brevedad, aunque ello implique pausar el cabotaje”, dijo.

En el proyecto la bancada guinda también ha planteado que se mantenga la propuesta para crear una aerolínea administrada por el Estado. Leonel Godoy, otro vicecoordinador de Morena, reconoció que son muchas opiniones por parte de las aerolíneas, el sindicato de pilotos y bancadas de oposición que sostienen que permitir que empresas extranjeras puedan hacer vuelos nacionales a través del cabotaje resultará perjudicial para la industria mexicana.

En entrevista, aseguró que por ese motivo “en Morena hemos resuelto escuchar a todas esas voces. Estamos tratando de construir un consenso que no ponga en riesgo la soberanía aérea de nuestro país. Se puede afectar a la industria nacional, por eso tenemos que hacerlo con mucho cuidado para que no afecte nuestra soberanía aérea y no ponga en riesgo la participación de nuestras aerolíneas nacionales. El tema más importante que tenemos que garantizar es la equidad en el trato”, detalló.

Por parte de la oposición, la bancada del PAN se ha negado a sesionar en la Comisión de Comunicaciones y Transportes para evitar que los guindas avalen el proyecto presidencial. El presidente de ese órgano, Víctor Manuel Pérez, señaló que con la erradicación del cabotaje se aprobaría el proyecto.

“Por supuesto que el PAN está a favor del diálogo y vemos con buenos ojos que se quite el cabotaje en la reforma en materia de aviación civil, porque es un sentido reclamo de diversos sectores de llegar a acuerdos en ese sentido. Sesionaremos y aprobaremos el proyecto para recuperar la Categoría 1”, detalló.

Por parte del PRI, la diputada Guadalupe Alcántara, secretaria de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, señaló que seguramente la próxima semana “pasa la iniciativa del Presidente sin el cabotaje. Aún no ha pasado a comisiones, entonces ahí tendremos la definición clara de que va sin el cabotaje”. Señaló que otro tema preocupante en la propuesta presidencial es la creación de una aerolínea, “porque ocasionaría una competencia desleal y una erogación de parte del gobierno para la creación de una aerolínea estatal”.

“La creación de aerolíneas estatales tampoco la vemos bien, tampoco votaríamos a favor al respecto, porque sería retroceder nuevamente a algo que fue concesionado y que ya sabemos que ocasiona pérdidas al gobierno”, puntualizó en entrevista.

El coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, aclaró que su grupo parlamentario apoya la erradicación del cabotaje, pero no que el Estado tenga una aerolínea. Aseguró que lo más importante es legislar para recuperar la Categoría 1 en seguridad.

“Las acciones que hacen falta para recuperar la Categoría 1 no tienen nada que ver con el cabotaje, no puede intercambiarse una cosa con la otra. Nadie está en desacuerdo en que debemos volver a Categoría 1, por lo que aprobaremos lo concerniente a subir de categoría, pero nada más”, sentenció.

Con información de Enrique Gómez