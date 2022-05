Diputados del PRI respaldan a Alito Moreno; dicen que audios son "venganza política"

Las y los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) condenaron "enérgicamente", el espionaje telefónico del que ha sido objeto su presidente nacional, Alejandro Moreno, a quien manifestaron su respaldo.

A través de un comunicado, también lo apoyaron para actuar legalmente contra Morena y la gobernadora Layda Sansores.

"Entendemos el hecho como una venganza política por la fuerza que tiene este instituto político y la coalición Va por México, por no aprobar la reforma eléctrica que había propuesto el presidente y que no podíamos avalar porque no fomentaba el empleo, las inversiones y las energía limpias", declararon.

Las y los legisladores, afirmaron que el enojo del gobierno federal es evidente ante los señalamientos que los priístas han realizado al asegurar que está administración ha dado malos resultados en los rubros de economía, seguridad, salud, medio ambiente y transparencia.

"Por eso es su insistencia de fabricar cortinas de humo, de sembrar duda, de generar división, para distraer con temas que no son los realmente importantes para el desarrollo de México y sus ciudadanos", insistieron.

Las y los tricolores, recordaron que la inflación en México es inaudita, pues no se había tenido en más de 25 años. Además, dijeron, a nivel nacional se presentan los peores índices de violencia, hospitales y niños con cáncer sin medicamentos, personas sin diálisis, médicos sin trabajo y mal pagados, el mayor número de contratos del gobierno por asignación directa, entre otras cosas.

Lee también: Tras presuntos audios contra periodistas, Alito expresa "respeto absoluto" a la prensa

"En este contexto, también refrendamos el respeto a la libertad de expresión y al gremio periodístico, quienes también han sido agraviados por Morena y su gobierno, no solo con 11 periodistas asesinados, además con la destrucción de Notimex y sus empleados, con la exposición de sus datos personales poniéndolos en riesgo y con tantas afrentas cada día para descalificarlos", indicaron.

"Nuestro dirigente no está solo, miles de priistas lo respaldamos. Sabemos de su valor, congruencia, valentía, visión, pero sobre todo de tu profundo amor por nuestro país y nuestro partido.

"Firmes y Unidos defenderemos nuestras instituciones y rescataremos a México de la tiranía y el autoritarismo, de las malas decisiones, de un gobierno mentiroso y represor", concluyeron.

Lee también: Se busca evitar ambientes de violencia contra periodistas: AMLO tras filtraciones de Alito

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.



ardm/rmlgv