La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, aprobó por unanimidad un acuerdo para invitar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, y al de Palestina en México, Mohamed Saadat, a fin de conciliar una postura conjunta en torno al conflicto armado entre ambas naciones.

“No hemos podido lograr un consenso respecto a la postura sobre este conflicto, por lo anterior formalmente hoy aprobamos por unanimidad que en la Junta de Coordinación Política vamos a formalizar nuestra invitación a los embajadores, tanto de Palestina, como de Israel, para que acudan la próxima semana si es que está en su deseo a la Jucopo, para que escuchen lo que como poder legislativo en México queremos transmitirles desde cada grupo parlamentario”, detalló el presidente de la Jucopo, Jorge Romero.

La propuesta surgió luego de que este martes, la embajadora de Israel llegó a la Cámara de Diputados, invitada por el Grupo de Amistad México-Palestina.

Embajadora de Israel recrimina a la ONU

A su llegada, Kranz Neiger, aprovechó para arremeter contra la ONU, y afirmar que su postura en torno al conflicto ha sido sesgada.

“La organización de las Naciones Unidas se ha mostrado como un organismo sesgado que toma un lado y no entiende la situación de Israel que se está enfrentando a una brutal organización terrorista que ha perpetrado ataques de los más crueles y atroces en la historia de la humanidad, Desde la época del holocausto en ningún momento el pueblo judío habría sufrido tanta violencia y tantos ataques tan crueles en contra de él”, declaró.

Agregó que Israel también enfrenta una guerra mediática: “Hemos tratado de explicar qué es lo que está pasando, estamos en guerra en contra de un brutal grupo terrorista, la guerra no es en contra del pueblo palestino, estamos haciendo todo lo posible para minimizar los daños a la población civil y para destruir a la fuerza terrorista de Hamás”.

La embajadora pidió a la comunidad internacional “ponerse detrás de Israel”, “y no apoyar a Irán que está empeñada en desestabilizar al mundo y perpetrar actos de terrorismo”.

Extradición de Tomás Zerón

Descarta que conflicto armando esté entorpeciendo extradición de Tomás Zerón

En otro tema, la embajadora de Israel en México descartó que el conflicto armado en esa nación esté entorpeciendo la extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), involucrado en la desaparición de los 43 normalistas quien cuenta con diversas órdenes de aprehensión por desvíos de recursos, tortura, ocultar pruebas y delitos contra la administración pública.

“Eso no tiene nada que ver, no hay ninguna conexión entre las dos cosas, la solicitud de extradición es una petición judicial que se está llevando a cabo a nivel profesional entre las dos entidades judiciales de México y de Israel y no tiene nada que ver con la política ni con lo que está pasando ahorita. El proceso está en pie y no se ha acabado”, concluyó.