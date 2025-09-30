Más Información

Alcaldía Iztapalapa cierra Puente de la Concordia por grieta de más de 6 metros; Secretaría del Agua reporta hundimiento

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

Sheinbaum visita Neza tras tromba que dejó varias afectaciones; “no se va a quedar ninguna familia desamparada”, afirma

SAG-AFTRA responde a la aparición de Tilly Norwood, la primera actriz hecha con IA

Senado ratifica nombramiento de Alejandro Encinas como representante en la OEA; velaré por la soberanía de México, dice

El grupo parlamentario del busca sancionar a los funcionarios, servidores públicos, y gobernantes que cometan equivocaciones durante el que se realiza la noche del 15 de septiembre de cada año.

La iniciativa de la diputada federal del PRI, plantea multas de hasta 103 mil pesos, bajo el argumento de que lo anterior permitirá evitar que la ceremonia del Grito de Independencia se convierta en un burla nacional e internacional.

“Estamos contemplando como infracción a la ley, a quien lo incumplen o lo altere o modifique todo acto cívico, una sanción que puede ser una amonestación o hasta una multa máxima de 103 mil pesos, siendo la Secretaría de Gobernación, la autoridad que contemple y sea quien pueda aplicarla”, indicó.

En la presentación de la iniciativa, la legisladora priista compartió un video en el que se muestran las pifias que servidores públicos han cometido en los últimos años, entre los que destaca la equivocación de Juan Carlos Hernández Rath, alcalde de Escárcega, Campeche, quien gritó “”; Evelio Vara, alcalde de Zaragoza, Coahuila, quien gritó “Viva Josefa María Morelos y Pavón"; y Jesús Flores Mendoza, alcalde de Huatabampo, Sonora, quien gritó "Viva el Erótico Pueblo de México”.

Arredondo Ramos explicó que quienes se equivocan al mencionar a un , ofenden a México y a los mexicanos.

Puntualizó que su iniciativa propone reformar el artículo 51 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para incluir el protocolo mínimo que se debe considerar en el acto cívico, así como las frases básicas que deben de cumplir los funcionarios que tengan el honor de encabezar dicha ceremonia.

El protocolo oficial propuesto, es mencionar a Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, los hermanos Juan e Ignacio Aldama, Leona Vicario Vicente Guerrero, e Ignacio López Rayón, además de la frase “Viva México”.

Adicionalmente, sanciona la mención de frases discriminatorias o promoción política a través del grito.

“Se precisa que en la ceremonia no se permitirán frases que explícita o implícitamente conlleven mensajes de odio, de discriminación, de promoción personalizada, publicidad o fines político electorales que también hemos observado en los últimos años”, indicó.

