Senadores del bloque de contención consideraron que es evidente que Ricardo Monreal, coordinador de Morena, ya no tiene capacidad de negociación y acuerdos por lo que si bien el diálogo no está roto, sí está en el limbo.

Lo anterior, al considerar que la palabra del zacatecano quedó en entredicho por el tema del cambio de sede para sesionar el pasado viernes y el incumplimiento del acuerdo para nombrar un comisionado del Inai.

En entrevista con EL UNIVERSAL lamentaron que el propio Monreal Ávila reconozca que su liderazgo en la coordinación de Morena está socavado, por lo que de continuar esa situación se debe definir quién es el interlocutor confiable del oficialismo.

Julen Rementería, coordinador del PAN, expuso que la interlocución con Monreal Ávila queda en entredicho: “No es que el diálogo esté roto, porque en este momento no hay tema, pero tendrá que continuar la comunicación en asuntos como nombrar a los comisionados del Inai”.

Dijo que el coordinador de Morena reconoce que su liderazgo está socavado, por lo que ante esa circunstancia deberá decidir ese grupo “quien es el interlocutor válido que tenga la capacidad de sostener y cumplir acuerdos”.

Expuso que “la capacidad de interlocución de Monreal Ávila está en entredicho. Su credibilidad se encuentra seriamente lesionada, tanto con nosotros como con el oficialismo. En política, tratar de complacer a todos termina por complacer a nadie”.

Reiteró que nunca existió un acuerdo para sesionar en una sede alterna e insistió en que la bancada de Morena violó el pacto para nombrar a los comisionados del Inai y afirmaron que, con ello, la conducción de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) quedó severamente lastimada.

El coordinador del Grupo Plural, Gustavo Madero, precisó que la interlocución con el zacatecano “está desacreditada y desgastada. Él mismo reconoció que su liderazgo con su bancada está socavado, es decir, reconoce que no representa ni convence a los suyos, no puede liderar a su grupo, no los puede convencer de aprobar a los comisionados del Inai, entonces no se puede comprometer ni tiene credibilidad ante la oposición.

“Explicó que en los últimos días no ha existido comunicación del bloque de contención con él. Estamos en un impasse, porque mientras nosotros estamos preparando las acciones de inconstitucionalidad, ellos siguen defendiendo la ilegalidad que cometieron en la noche negra del Senado”, subrayó.

Cuestionado sobre si el diálogo está roto con Monreal Ávila, apuntó: “El diálogo está en el limbo, no existe. La duda ahora es cuándo y cómo dejará de ser el coordinador de Morena y todo ello le sigue restando capacidad de negociación”, agregó.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, recordó que “el único acuerdo que se tuvo y fue tomado por todos los presentes en la Jucopo fue el de nombrar a un comisionado del Inai hombre, dado que el de mujer estaba con suspensión en el juicio de amparo: Ese fue el acuerdo que no se cumplió”, destacó.

A pregunta sobre el cambio de sede para sesionar sin informar a la oposición y si eso deja al senador Monreal Ávila como interlocutor no confiable, precisó: “Yo siempre seré de la idea de platicar y de reconstruir lo que pueda permitir avanzar”, indicó.

Josefina Vázquez Mota, senadora del PAN e integrante de la Jucopo, “lamentó la pérdida de memoria del senador Monreal Ávila y reprobó su capacidad para afirmar cosas que no sucedieron. Yo nunca tuve una reunión paralela con él que fuese ajena a nuestros encuentros en la Junta de Coordinación Política, por supuesto que jamás me comunicó en dónde sería esa sede alterna. Tan es así que cuando nos enteramos que llegaron a Palacio Nacional supuse que iban a sesionar ahí”, señaló la panista.

Juan Zepeda, senador por Movimiento Ciudadano (MC), reiteró que a esa bancada Monreal Ávila nunca le informó del cambio de sede para sesionar. Sin embargo, confió que a pesar de lo ocurrido, el espíritu del Congreso de la Unión es el diálogo, por lo que se debe restablecer.

“Si bien es cierto que en este momento está en crisis el tema de la confianza, de la credibilidad de Monreal Ávila, ésta se debe restablecer. Estamos todos obligados a buscar acuerdos por el bien del país. Los temas pendientes nos obligan en casos como el nombrar a los comisionados del Inai, magistrados en salas regionales, la situación de Notimex para analizar qué pasará y otros temas de la vida nacional”, argumentó.

La vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, lamentó la situación en que se encuentra Monreal Ávila, quien no tiene un canal de comunicación ni de interlocución con su propia bancada y ahora, después de la traición en el tema Inai y del cambio de sede para sesionar, tampoco con la oposición.

“Desafortunadamente tiene que mentir ante un liderazgo mermado, no tiene las riendas de su grupo parlamentario ni puede transitar con la oposición. Sin embargo, en el PAN seguiremos a favor de la construcción de los acuerdos, pero no a costa de mentiras”, puntualizó.