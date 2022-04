En el pleno del Senado y en el marco de un adelantado Día del Niño, menores de varios estados del país subieron a la máxima tribuna de la Cámara Alta para exponer su visión del país, de la desaparición de niñas y niños, del trabajo infantil, de la negativa de vacunas contra el Covid-19 para ellos y uno de ellos hasta para “grillar” a favor de su paisano, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la última sesión del periodo ordinario y bajo la organización de la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, los menores repasaron la grave situación en la que sobreviven los niños en el país.

Adriana Paola Flores dijo que como niños no se sienten seguros de salir a las calles “porque hay gente que quiere hacernos algo malo” y “cuando queremos ponernos un vestido para ir a la fiesta de una amiga, nos dicen nuestros padres que no”.

También lee: "Hagan con su curul lo que quieran": Exlegisladora expulsada del Verde explica en video porqué ya no es diputada

“Cuando vemos en las noticias que desaparece un niño o una niña, nos da mucha tristeza porque pensamos que nuestra foto podría estar en los postes buscándonos y al otro día encontrarnos muertos”, expuso la niña ante senadores de todos los partidos.

Demandó que los menores del país sean vacunados contra el Covid-19 “porque cuando salimos a las calles tenemos el riesgo de contagiarnos”.

La niña Samantha Portillo Mendoza, de Tlaxcala , expuso: “Quiero seguir viviendo en este país donde me cuiden, me guíen, me protejan. Sueño y quiero tener un país y mundo lleno de oportunidades, donde las niñas y los niños disfruten de su libertad”.

Rafael Daniel García Bautista, oriundo de Tabasco, se dijo sentirse orgulloso de venir de la misma tierra en la que nació el presidente López Obrador.

“Soy un tabasqueño de corazón. Vengo de la tierra del señor presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo y reconoció que los menores “somos prisioneros en nuestros hogares por el miedo de salir de su casa y que le hagan daño”.



“Le mando un saludo a mi paisano Andrés Manuel López Obrador. No olviden que están aquí gracias al pueblo de México, es hora de responder a los mexicanos”, arengó el niño tabasqueño ante los aplausos de morenistas y sus aliados.



Durante la #SesiónSolemne en el Senado, para conmemorar el Día de la Niña y el Niño, le digo a la niñez de México que sabemos que aun falta mucho por hacer y que las y los senadores tenemos el compromiso de seguir trabajando por sus derechos y su Interés Superior: @JosefinaVM pic.twitter.com/OtFAisJ1dj — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) April 27, 2022

ed