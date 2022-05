En el Día de las Madres, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, destacó la situación en que se encuentran mamás inocentes en prisión en México, que “no tienen el privilegio de ver a sus hijos, ni menos sus hijos ver a sus madres”.

En un mensaje con motivo del 10 de Mayo, expuso que el 87% de las mujeres que están procesadas o sentenciadas son madres de hijos o hijas.

“Es terrible la soledad y es terrible la condición en la que están”, dijo.

“Por eso, quiero reconocer a la Fundación Rebeca Lan, que ha estado acompañándolas, que ha estado asesorándolas, que ha estado mitigando sus momentos de silencio y de dolor”, agregó.

También lee: AMLO tendió la mano a Assange; en persecución de FGR contra mí, ha hecho oídos sordos: Mario Maldonado

El coordinador de Morena en la Cámara Alta expuso que las mujeres en prisión, recluidas, sentenciadas o procesadas, sufren bastante: Casi nadie las ve, no se visibilizan y menos se acuerdan de ellas.



El presidente de la Jucopo publicó la carta de Maricarmen, una madre que se encuentra privada de su libertad, en la que expone sus vivencias de niña en el campo, su vida matrimonial y como fue encarcelada injustamente.

“Desgraciadamente ya no tengo a mis papás, y no saben cuánta falta me hacen. Ahora estoy en la cárcel por un delito que no cometí. Es más, ni siquiera conozco a la persona por la cual me acusan.

“Lo más triste es que dejé a mi familia, que son mis hijos, hermanos y esposo. Estoy pasando por una increíble tristeza, porque cuando vienen a verme, llegan llorando y se van llorando.

“Tengo 47 años de sentencia, y apenas van tres. Estoy aquí por el delito de homicidio. Eso es todo lo que sé. La razón por la que me encuentro aquí es porque todo ocurrió en una riña, en unos bailes del pueblo donde vivía. Cuando me metieron aquí, les preguntamos a la policía la razón de nuestra detención, pero no tenían un motivo. Ellos solamente llegaron a la casa y nos dijeron que nosotros habíamos sido los responsables de un homicidio”, expuso Maricarmen en la carta que leyó Monreal.

También lee: Metro CDMX reconoce a más de sus 4 mil trabajadoras que son madres de familia



Historias de soledad e iniquidad, como la de María del Carmen, se repiten en todos los centros de reclusión de nuestro país. Este #DíaDeLasMadres, desde el @senadomexicano reiteramos con ellas nuestro compromiso para que puedan acceder a la justicia.

https://t.co/bDS22pKOlb — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 10, 2022

ed