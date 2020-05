Día de las madres. Gutiérrez Müller dedica celebración a madres migrantes en EU

La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, dedicó este 10 de mayo a las madres mexicanas migrantes que se encuentran en Estado Unidos y a quienes reconoció por la labor que realizan en trabajos esenciales en medio de la pandemia del coronavirus Covid-19 .

En un video difundido en la cuenta de Twitter de la Embajada de México en Estados Unidos, Gutiérrez Müller felicitó a las madres mexicanas que “dejaron sus lugares de origen buscando nuevas opciones para ellas y sus familias”.

“Queridas madres con mucho afecto y sobre todo con admiración las celebro y abrazo a la distancia en esta fecha tan especial. Es conocido el profundo significado que tiene para las madres mexicanas y los mexicanos el Día de las Madres que, justamente hoy coincide con su celebración en Estados Unidos, por ello quiero hacer un reconocimiento a todas las madres, pero en especial a las madres migrantes que dejaron sus lugares de origen buscando nuevas opciones para ellas y sus familias.



“Tal es el caso de muchas de ustedes, que hoy en Estados Unidos se encuentran al frente de esta crisis por la pandemia de Covid-19 desarrollando trabajos esenciales, no solo para mantener la economía de ese país, sino también para continuar protegiendo y alimentando a los suyos en Estados Unidos y en México”.

Gutiérrez Müller aseguró que la Embajada de México en Estados Unidos y los 50 consulados están cerca de ellas para asistirlas en lo que necesiten.

“Tu amor y trabajo son dignos de orgullo e incansable lucha. Sus múltiples sacrificios nos recuerdan que ningún problema es más grande que nosotros, ni más fuerte que nuestra capacidad superarlo. Por todo es estos motivos y más, que tengan un muy feliz Día de las Madres y los abrazos desde México con mucho afecto”, agregó.



