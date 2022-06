Después de la unidad de Morena en Toluca… viene la división

“En Toluca hubo un acto de campaña anticipado”

Señala Ricardo Monreal que no declinará en su aspiración presidencial y pide piso parejo

El evento de Morena en Toluca, en el que participaron la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el canciller Marcelo Ebrard, podría ser catalogado como un acto anticipado de campaña, advirtió el senador Ricardo Monreal Ávila.

En conferencia de prensa, confirmó que no fue invitado al “desayuno de unidad” en Toluca, previo al acto en la explanada del Teatro Morelos, como lo publicó EL UNIVERSAL.

Reveló que el dirigente de Morena, Mario Delgado, le pidió convocar al mitin a los senadores morenistas, pero fue excluido del desayuno con líderes del partido y los aspirantes presidenciales.

Pese a ello, y tras acusar que no ha habido en Morena un proceso democrático, abierto, con piso parejo y reglas claras, Monreal Ávila aseguró que no declinará en la búsqueda de la candidatura presidencial por su partido, por lo que estará en la boleta “cuando la ley lo permita”.

“Yo seguiré en la lucha, pero sobre todo, respetando la Constitución y la legalidad, realizando mi trabajo con eficiencia y con esmero. Soy de las personas que piensa que no será violando la ley como honraremos la democracia y las mejores prácticas políticas. Para mí no es adecuada la utilización de recursos públicos para las promociones personalizadas de manera anticipada, y yo continuaré desempeñándome con firmeza y apego a la ley. Voy a seguir siendo leal a los principios que originaron la formación de nuestro movimiento”, sentenció.

Aclaró que no presentará una denuncia ante el INE por la comisión de actos anticipados de campaña, pues quiere “llevar la fiesta en paz”, pero dijo que “no es bueno que la democracia se esté vulnerando con ilegalidades”.

Sostuvo además, que desde el poder es posible construir artificialmente candidaturas, pero serán “endebles y caprichosas”.

Y adelantó: “No seré como nunca he sido, incondicional de facciones, porque estoy convencido que dentro de Morena habemos distintas opciones, no sólo la que imponen, y agotaremos el derecho que nos asiste a participar en un proceso democrático”.

Advirtió que cuando hay exclusión, se provoca la división en un partido, aunque aclaró que no está preocupado, y por el contrario, “es un timbre de orgullo que me excluyan”, remató.

“A mí no me gusta la confrontación, no soy un hombre de división; y por eso le respondo que no me preocupa si se generan facciones en el partido, pues va a terminar mal. Si hay exclusión en el partido, habrá división al final, aunque se simule y se lleven miles y miles de personas a actos previamente seleccionados por los aspirantes”, insistió.

“Nosotros hemos caminado siempre con libertad, con independencia, y no aspiramos a que se nos promueva o se nos apadrine; a lo que aspiramos es que fijen reglas claras de participación, sin favoritismos, y que la población sea la que decida”, abundó.

Monreal Ávila envió un mensaje a sus simpatizantes y a los dirigentes de su partido que no lo incluyeron en el convivio en Toluca: “No voy a declinar, voy a luchar y a estar en las boletas, cuando la ley lo permita. No voy a sucumbir y tampoco voy a aceptar estas exclusiones que lastiman a la militancia y a quienes aspiramos a un proceso equitativo, con reglas claras y piso parejo”.

Llama Osorio Chong a presentar denuncia

Se debe inhabilitar a funcionarios que participaron en mitin de Morena, dice

El coordinador del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, urgió a la coalición Va por México a presentar denuncias por actos anticipados de campaña de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por el mitin político realizado el domingo en Toluca, Estado de México.

En entrevista, el exsecretario de Gobernación señaló que ese evento organizado por Morena violó la ley, por lo que la coalición Va por México debería presentar denuncias para inhabilitar a los tres funcionarios públicos por actos anticipados de campaña.

“Para eso se legisló, fíjense ustedes, se legisló que nadie podría hacer actos adelantados de campaña y ayer [domingo] fue flagrante, abierto el trabajo, el manejo para una candidatura, para tres, en el Estado de México.

“Entonces, eso es lo que debería estar haciendo la alianza, es lo que debería estar planteado, (…) Hay que presentar ya estas denuncias que inhabilitan a quienes están en este proceso que ayer, violando la ley, lo hicieron de manera abierta”, remarcó.

Osorio Chong acusó que Morena, como un partido de Estado, ayuda a sus candidatos de manera desproporcionada a ganar gubernaturas y diputaciones en diferentes rincones del país.

Insistió en la necesidad de hacer frente a la maquinaria de Estado que puso en marcha Morena para favorecer a sus candidatos, por lo que hizo un llamado a fortalecer al PRI con miras a las elecciones del próximo año en Coahuila y el Estado de México y de 2024, para renovar la Presidencia de la República.

“Mi intención es que se fortalezca mi partido y esté entonces en tamaños y circunstancias para ser parte de una coalición fuerte, que pueda competir con un partido de Estado que está avasallando a partir de acciones ilegales en las elecciones”, puntualizó.

Por otra parte, se pronunció en favor de que se revise la alianza Va por México. Sostuvo que en el caso del PRI, las decisiones no pueden quedar en una sola voz, más cuando “nos estamos enfrentando a un partido de Estado”.

Senador sí fue invitado a Toluca: Sheinbaum

Jefa de Gobierno niega que evento partidista en Edomex haya violado la ley electoral

Tras el evento de morenistas y corcholatas presidenciables en Toluca, Estado de México, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se sintió muy arropada y que, en su momento, tomará una posición en torno a su participación en la encuesta de Morena rumbo a los comicios de 2024.

Además, afirmó que el senador Ricardo Monreal sí fue invitado a este evento del partido.

“La verdad muy arropada, la gente muy contenta y sobre todo, lo que hay que rescatar del evento es que fue de mucha unidad. Nuestro movimiento y lo que representamos dentro del movimiento, me refiero a todos, es algo fundamental que no puede traicionarse. Y la unidad debe darse en torno a eso”, indicó.

La mandataria capitalina recordó que tras las pasadas elecciones cuentan con 22 gubernaturas; 20 de Morena, una del Partido Verde y otra del Partido Encuentro Social. “Es muy importante que se mantenga el espíritu de lo que representa nuestro movimiento y eso fue lo que se mostró el día de ayer”, comentó.

“Creo que esa es una base para la unidad, no solamente de quienes fundamos el movimiento, sino de mucha gente que se ha ido incorporando poco a poco (...) Es muy importante que se mantenga el espíritu de lo que representa nuestro movimiento y creo que eso fue lo que se mostró el día de ayer y ahí, en ese proceso vienen las próximas elecciones de 2023 y después, ya lo que será 2024”.

Acerca de las acusaciones de que debido a las salidas a otros estados no hay jefa de Gobierno en la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo aseguró: “Aquí estoy (...) Son días específicos. Mi mente y corazón y mi trabajo están aquí en la Ciudad, y es lo que estamos haciendo”.

“Nosotros no violamos ninguna ley, ninguna. Evidentemente hay un juego político y ellos pueden presentar denuncias, pero nosotros estamos muy tranquilos y no hay ninguna violación a la ley electoral, ni mucho menos. Estamos trabajando por la Ciudad en primera instancia y para la Ciudad. Aquí estamos trabajando todos los días y estamos en territorio”, expresó.

Niegan exclusión

Más tarde, el salir de Palacio Nacional, tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum Pardo aseguró que el senador Ricardo Monreal sí fue invitado a la reunión de Morena en Toluca.

“Doctora, preguntarle, ¿por qué no invitaron a Ricardo Monreal al evento de ayer?”, se le cuestionó.

“Sí se le invitó”, respondió antes de ingresar a un vehículo y retirarse del recinto histórico.