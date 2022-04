Derbez responde a invitación de AMLO: “qué bueno que rectificó, no nos pagan”

Eugenio Derbez agradeció la invitación del presidente Andrés Manuel Lopéz Obrador para aclarar sus dudas sobre la construcción del Tren Maya e intentar que cambie de opinión, pero el actor y comediante consideró que “no es la mejor idea, porque no somos expertos”.

"Este es el camino, el diálogo, qué bueno que rectificó", dijo Derbez tras la invitación que lanzó el Presidente en su conferencia “mañanera” a los famosos que publicaron un video oponiéndose a una de sus obras emblema, entre ellos, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori, Kate del Castillo y el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán.

Derbez celebró que el presidente rectificara también sobre los señalamientos de que de los famosos "eran pagados". En entrevista con Ciro Gómez Leyva aseguró que “les da mucho gustó” que los hayan invitado a dialogar “porque este es el camino”.

“El habernos descalificado desde un inicio no llevaba a ningún lado y agradecemos que haya entendido que no estamos en contra de él; qué bueno que rectificó porque no nos están pagando”, aseguró.

Sobre la invitación explicó que “estamos abiertos, pero creemos que ir a Palacio a platicar con él no sería el camino correcto porque ni él es experto ni nosotros”.



Dijo que prefieren que no les digan “que todo va a estar bien” sino que los científicos que los contactaron a ellos y los que asesoran al Presidente discutan en el “lugar” -refiriéndose a la Selva- “y no a miles de kilómetros”.



¿Por qué invitó AMLO a Derbez?

Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán, Kate del Castillo, Saúl Hernández y Ana Claudia Talancón, además de ambientalistas y académicos y miembros de comunidades locales, solicitaron a través de un video se detuviera la construcción del tramo 5. El pasado 22 de marzo, famosos como Eugenio Derbez,, Saúl Hernández y Ana Claudia Talancón, además de ambientalistas y académicos y miembros de comunidades locales, solicitaron a través de un video se detuviera la construcción del tramo 5. Subrayaban no estar en contra de la construcción, pero advertían el riesgo de que ésta, pues sin los estudios de impacto ambiental correspondientes dañaría irreversiblemente la red de ríos subterráneos, considerada de las más grandes en el mundo, y con ello la flora y fauna del sitio. Leer también: Eugenio Derbez, Kate del Castillo y decenas de artistas forman parte de nueva campaña contra el Tren Maya Al día siguiente AMLO respondió en su conferencia matutina que quienes aparecían eran "seudoambientalistas" y preguntó dónde habían estado en los últimos 30 años. También dejaba entrever que hubo un pago de por medio, algo que fue negado por los implicados. Hoy el Presidente aceptó que no hubo pago y quizá su participación se habría dado por falta de información, por lo cual los invitó a reunirse para explicarles la situación. La actriz Natalia Córdova, una de las participantes en el video, subió junto con el comunicado un video de ella en la selva. "Esto es lo que le estamos pidiendo venga a ver el gobierno, a nuestros servidores públicos, a nuestros representantes, que vengan a ver esta belleza y se enamoren de ella para que juntos, unidos, la protejamos. "Para que precisamente, como dicen ellos, no pase en el sureste el abuso que ya pasó en los años pasados, el abuso de la cultura, de la naturaleza", apuntó entonces la actriz de "Agente de SHIELD".



