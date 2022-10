Denuncian uso faccioso de Cámara de Diputados para beneficio de Adán Augusto López

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Mirza Flores, denunció que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López está usando de manera facciosa a la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, sostuvo que por órdenes del funcionario federal, se detuvieron los paquetes que estaban siendo enviados a los congresos locales, para ser notificados sobre la aprobación de la reforma constitucional para ampliar la presencia del ejército en las calles hasta 2028.

La legisladora sostuvo que lo anterior, con la finalidad de irlos enviando conforme a las visitar que la "corcholata presidencial" está haciendo a las entidades para promocionar dicha reforma.

"Del Congreso del Estado de Jalisco me llamaron para preguntarme por qué no habían notificado la iniciativa que aquí votamos, y me llamó la atención de que nos les han notificado cuando en cinco estados ya hasta se aprobó, y casualmente cuatro de estos cinco son en donde el Secretario de Gobernación visitó recientemente", declaró ante medios de comunicación.

Mirza Flores señaló que preguntó a servicios parlamentarios sobre el caso de Jalisco y le dijeron que todos se enviaron por paquetería al día siguiente de la votación ocurrida el pasado 13 de octubre.

"Pero resulta que al primer estado que llegó fue a Oaxaca y se aprobó de inmediato, entonces allá recibieron una llamada de Bucareli (Sede de la Secretaría de Gobernación) con la inconformidad de que por qué la habían aprobado y no sabía el secretario de Gobernación, Adán Augusto, entonces fueron a paquetería a recoger todos los paquetes y los regresaron a la Cámara de Diputados. Ahora los están soltando conforme a las visitas de Adán Augusto", acusó.

La congresista recordó que Morena gobierna la mayor parte de los estados del país, por lo que la reforma militar podría avalarse sin mayor problema, pero insistió en que el titular de la Segob busca hacer campaña a través de sus giras para supuestamente promocionar la reforma militar recién avalada.

"Yo le haría un llamado a Secretario de Gobernación a que hable con el Presidente y que ya le diga que no puede seguir siendo su secretario de gobernación, porque es mandadero, recadero, cabildero, servicio de paquetería, y en el país no tenemos Secretario de Gobernación, lo que sí tenemos es un candidato, es un personaje que quiere quedar frente al Presidente de la República como su candidato ideal y le quiere entregar estado por estado los triunfos de la aprobación de Guardia Nacional, que casualmente no ha llegado al estado de Jalisco ni a muchos otros estados", expuso.

Por ese motivo, Mirza Flores realizó una petición formal ante la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que informe, de manera detallada, los detalles sobre cuáles congresos locales han recibido la notificación de la minuta referente a la Guardia Nacional, así como los acuse de las guías de envío de dicha documentación a las 32 entidades federativas.

