Denuncian trato preferencial de Conagua en proyectos de infraestructura hidráulica

La diputada federal de Morena, Yessenia Olua González, propuso una iniciativa para que, a través de la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) esté obligada a realizar obras de infraestructura en estados y municipios de todo el país a fin de beneficiar a los agricultores.

En la exposición de motivos de la propuesta, se explica que la Ley Vigente obliga a que las personas físicas o morales que se beneficien en forma directa con las obras públicas federales, al usar, aprovechar, distribuir o descargar aguas nacionales, pagarán contribuciones fiscales.

Por ese motivo, sostiene, la Conagua otorga una trato desigual a los Estados y Municipios, y prioriza obras en beneficio de particulares que son grandes contribuyentes.

"Es decir; resulta desigual el trato que se da a los agricultores y a los empresarios a mayor escala, ejemplo es que, en Mexicali, Baja California, un pozo de agua para riego puede tardar años en excavarse, pero si una cervecera lo solicita y pone parte de la inversión el Estado Federal, Conagua moverá lo necesario para construirlo lo antes posible; pero si un agricultor solicita lo mismo a Conagua, esta dirá que no hay presupuesto y que la infraestructura hidráulica le compete al Gobierno Estatal o Municipal", señala el proyecto.

Por ese motivo, Olua González sostuvo que la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica, "no ha sido de eficiente aplicación", dado que en el caso de los pequeños productores, el Gobierno Federal prefiere que las obras en beneficio de ese sector se realicen a través de subsidios, "lo que a su vez propicia que no exista un verdadero valor recuperable y por consecuente al no recuperar el recurso, se ocasiona que los pocos o nulos nuevos proyectos de infraestructura, sean aplazados y se determine que no hay presupuesto para nuevas obras hidráulicas, atentando con el derecho constitucional del servicio".

La legisladora por el estado de Baja California, explicó que en el caso de Mexicali, la agricultura se practica en una superficie bruta de 340 mil hectáreas, a fin de obtener cultivos de trigo, cebada, algodón, alfalfa, avena, ajonjolí, cártamo, sorgo forrajero, chile, cebolla, col, rabanito, cilantro, lechuga, brócoli, entre otros, sin embargo, "la producción agrícola en los últimos dos años ha venido decayendo debido a la necesidad de riego en los cultivos".

"En Mexicali se tiene el problema de infraestructura para hacer llegar el agua a todas las regiones; y por ende, ante la nula infraestructura de obras públicas federales, se ha ocasionado que, en los últimos años, el sector agropecuario y agrícola esté en el exilio. La Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica, beneficia a las grandes trasnacionales y se olvida del agricultor que son la base de la materia prima para producir alimentos que beneficiarán a todos los mexicanos", denunció.

"Por esto anterior, me veo en la necesidad de solicitar reformar la Ley para que efecto la Comisión Nacional de Agua pueda beneficiar a productores a menores escala y no sea un problema regional que compete únicamente al Estado o al Municipio; dado que la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica, le correspondería hacer obras de infraestructura en todo el país a fin de beneficiar a los agricultores", agregó.

Con la reforma, que ya fue turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos, se establece que la Conagua deberá realizar proyectos de infraestructura hidráulica a Nivel Federal "y Estatal".

