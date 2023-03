Del discurso de Calderón por masacre en Villas del Salvárcar, al de AMLO por jóvenes asesinados en Nuevo Laredo

La muerte de cinco jóvenes presuntamente durante un enfrentamiento con militares, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, trae a la remembranza la masacre de Villas de Salvárcar, registrada hace 13 años, donde 15 personas fueron asesinadas: seis menores de edad, cuatro jóvenes de 18 y 19 años y cinco adultos.

El pasado 26 de febrero, personal militar de una Base de Operaciones desplegado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, accionó sus armas de fuego en contra de una pick up con siete hombres abordo, de ellos fallecieron cinco, una persona ilesa y un herido.

Tras el señalamiento de un periodista en la conferencia de prensa mañanera del presdidente Andrés Manuel López Obrador, que puntualizó la posible vinculación de las víctimas con una organización criminal, el mandatario aseguró que, aunque se trate de supuestos sicarios, no se puede permitir la ejecución de nadie y aseguró que en este caso ya es está procediendo de acuerdo a la disciplina militar.

Masacre en Villas de Salvárcar

La masacre fue perpetrada el 30 de enero de 2010, en tres viviendas ubicadas en la colonia Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se llevaba a cabo una reunión para celebrar el triunfo por un campeonato deportivo. Varias de las víctimas eran estudiantes del CBTIS 128, del Colegio de Bachilleres 9 y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El hecho volteó la mirada no solo de las autoridades mexicanas, sino internacionales, pues el entonces presidente Felipe Calderón dijo en su gira a Japón que los jóvenes asesinados eran integrantes de la pandilla "Artistas Asesinos".

La declaración de Calderón Hinojosa generó reclamos entre los familiares de las víctimas, organizaciones civiles, empresariales y profesionales, por lo que, el exmandatario realizó una gira a Ciudad Juárez, para reunirse con los familiares de las víctimas, donde pidió disculpas y reconoció que los jóvenes masacrados eran "inocentes, deportistas y estudiosos".

Luz María Dávila, madre de Marcos y José Luis Piña, de 17 y 19 años de edad, increpó al presidente para decirle: "discúlpeme, señor Presidente, pero no le doy la mano porque usted no es mi amigo. Yo no le puedo dar la bienvenida porque para mí usted no es bienvenido [...] nadie lo es, el Ferriz y el Baeza siempre dicen lo mismo, pero no hacen nada, señor Presidente, y yo no tengo justicia, tengo a mis dos hijos muertos, quiero que se ponga en mi lugar [...] no es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta y los matan; quiero que usted se disculpe por lo que dijo, que eran pandilleros, es mentira, uno estaba en la prepa y el otro en la UACH; no estaban en la calle, estudiaban y trabajaban".

Tras la ola de reclamos, el exmandatario se comprometió a recuperar la seguridad de Juárez.

Matan a 15 jóvenes en Ciudad Juárez

La noche del 30 de enero de 2010, alrededor de 60 personas se reunieron en los domicilios marcados con los números 1306, 1308 y 1310, de la colonia Villas de Salvárcar cuando un comando armado abrió fuego en el lugar, dejando como saldo 15 personas muertas, la mayoría de ellos jovenes estudiantes, y 14 lesionados.

"Denles parejo, ya valieron todos", fue la orden que siguió el comando, de acuerdo con testimonios de sobrevivientes a la masacre.

Los Artistas Asesinos contra Los Aztecas

Investigaciones señalan que el hecho se dio luego de que "El 10" o "El Diego" mandó asesinar a los asistentes al convivio, porque eran "doblados" o miembros de la pandilla AA (Artistas Asesinos), que estaban al mando del Cártel de Sinaloa, organización criminal contraria a Los Aztecas, de La Línea o cártel de Juárez.

Culpan a paramilitares

El 3 de febrero del 2010, el Frente Nacional contra la Represión aseguró en un comunicado que un "comando paramilitar" fue el responsable de la matanza de los estudiantes.

Señalaron que la violencia en esa frontera no es provocada por enfrentamientos de bandas del crimen organizado ni entre las fuerzas federales y la mafia, sino por una "limpia" envuelta en un ambiente de militarización y terror.

