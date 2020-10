“Defender fideicomisos es abogar por la corrupción”

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los gobernadores que integran la Alianza Federalista por estar en contra de la desaparición de fideicomisos y consideró que si los mandatarios de oposición amagan con ir a la SCJN es porque defienden la corrupción que impera en esos fondos.

“Los que están defendiendo los fideicomisos, defienden la corrupción, así de claro, porque esos fideicomisos no tenían ningún control; inclusive, la Auditoría Superior de la Federación lo ha expresado, no había transparencia”, señaló.

Los gobernadores de la Alianza Federalista —Chihuahua, Colima, Tamaulipas, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Durango y Aguascalientes— dijeron que impugnarán ante la Corte la extinción de los fideicomisos que promovió el gobierno federal.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal criticó que los gobernadores de oposición señalen que “se están confiscando bienes”, cuando Hacienda es la que maneja el presupuesto, y éste es el dinero del pueblo, lo que está haciendo la SHCP es recogerlo, porque estaba siendo mal utilizado y había corrupción.

“Deberían ofrecer una disculpa, pero es tanta su ambición al dinero y la prepotencia y las malas costumbres, que enseñan el cobre, defendiendo lo indefendible. De qué pueden estar preocupados si deportistas, artistas, escritores van a seguir teniendo su apoyo, no les va a faltar, su preocupación es porque se defiende esta dualidad administrativa que eran los fideicomisos”.

Desconoce si investigan a Seade

El Presidente señaló que desconoce si la SFP investiga a Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, por peculado y abuso de funciones, como lo reveló EL UNIVERSAL.

El Gran Diario de México documentó que la SFP investiga al subsecretario para América del Norte por utilizar recursos públicos con la finalidad de visitar a su familia, que vive en la ciudad china de Hong Kong.

En otro tema, el Mandatario adelantó que en la iniciativa que presentó para modificar la Ley del Infonavit se busca bajar las tasas de interés de los créditos a la vivienda que la institución otorgará directamente a los trabajadores, evitar intermediarios “y mucho menos coyotes.

“Ahora existe la ventaja de que están bajando las tasas del Banco de México, han ido bajando y va a continuar así”.

En el tema de la prensa, el Ejecutivo federal aseguró que ahora se están agrupando todos los medios “conservadores” en una campaña en contra del gobierno; empero, dijo que su administración tiene ventajas, porque cuenta con el apoyo del pueblo.

“Afortunadamente contamos con las redes sociales, antes sólo eran los periódicos, entonces nosotros padecimos de un cerco informativo o no existíamos; podíamos llenar el Zócalo y no sacaban nada. O no existíamos o eran campañas de desprestigio en contra de nosotros y no teníamos cómo defendernos, porque no había derecho de réplica”, señaló.

Reconoció que hay campañas pagadas en redes sociales con los bots, pero ahora todos pueden expresarse, “cada ciudadano es un medio de comunicación”.

Al hacer un análisis de estos medios de información, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Facebook es más abierto y más popular, mientras que Twitter, señaló, está dirigido a una población que va de clase media hacia arriba.