El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los jóvenes a que ya no escuchen corridos tumbados ni música con contenido violento como la que interpretan Peso Pluma y Natanael Cano.

En sus mañaneras de Palacio Nacional, López Obrador fue recomendando a los jóvenes canciones de diversos géneros y artistas.

Las recomendaciones de AMLO

1.- López Obrador pidió que se pusiera “Ya Supérame”, de Grupo Firme.

“Hay música muy buena para jóvenes, pero buena, buena, buena. Esa de Firme me gusta mucho a mí y le gusta a los jóvenes, esa de Supérame. Ponla, ponla, ponla, pero de cuando estuvieron aquí en el Zócalo. Porque ahí están unas niñas, sí, jóvenes, cantándola, sí”, declaró el 26 de junio.

2.- El martes 27 de junio, el Presidente recomendó “No se va”, de Grupo Frontera.

“Y en el caso de la música hay un amplio repertorio de canciones que no tienen que ver con las drogas, ni con la violencia, que tienen que ver con el amor. Y yo dije que iba a presentar un repertorio no muy grande, todavía tengo que agregar lo de los derechos de autor, no me vayan a cepillar, pero vamos a empezar con una que me gusta. Y a ver, que me digan los jóvenes si no rifa esta que les voy a poner, esa que se llama: ‘No se va’”, dijo.

3.- El miércoles 28 de junio, López Obrador recomendó “Te mereces un amor”, de Vivir Quintana.

“Hoy vamos a poner otra canción que me gusta a mí para los jóvenes, porque voy a empezar a dar, ya lo dije, todo un repertorio para los jóvenes, porque se puede ser feliz sin estar escuchando esas cosas”, dijo ese día.

4.- Al día siguiente, el presidente López Obrador pidió que se escuchara en el Salón Tesorería “Frágil”, de Yahritza y Su Esencia con Grupo Frontera.

Antes de terminar, vamos a escuchar una rola para los jóvenes, del álbum que les estoy preparando porque sí hay opciones", declaró.

5.- Después, el presidente López Obrador había terminado ya su conferencia, pero regresó para recomendar “Latinoamérica”, de Lila Downs con Residente y Calle 13.

“Esa es muy buena porque además tiene que ver con nuestra América”, expresó.

6.- En su conferencia mañanera del 3 de julio, López Obrador pidió que en el Salón Tesorería se pusiera “América”, de Los Tigres del Norte con Residente y Calle 13.

7.-El 4 de julio recomendó “Tenías que ser tú”, de Silvana Estrada.

8.-El 5 de julio pidió que se pusiera la electrocumbia “Oye Mujer”, de Raymix.

9.- El 6 de julio recomendó “un x100to”, de Bad Bunny y Grupo Frontera. Tras haberla reproducido, la mañanera fue tumbada por derechos de autor.

10.-El viernes 7 de julio recomendó “La Monedita”, de La Santa Cecilia.

Dos pilones

-El lunes 10 de julio recomendó “El Poder de tus Manos”, de Intocable, y para cerrar su lista de recomendaciones, este martes puso “Amor y Control”, de Rubén Blades.





























