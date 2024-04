Últimamente el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego se han envuelto en una acalorada discusión que pareciera no tener fin, y que ha estado plagada de indirectas muy directas, en algunas ocasiones.

Desde críticas hacia su administración hasta el cobro de impuestos, el campo de golf en Huatulco y ahora por el tema de las Afores han sido los temas de debate entre ambos.

"A él le gustan los yates, a mí me daría pena": AMLO

La "mañanera" de este jueves 25 de abril no fue una excepción, pues López Obrador aclaró que no retirará concesión de TV Azteca, debido a que él no es conservador y respeta la libertad del magnate "El conservador, por lo general, es muy autoritario, es facho, quieren resolverlo todo por la fuerza y albergan muchos rencores y odios”. Asimismo, manifestó que no hay pleito ni se trata de un asunto personal con Salinas Pliego y que respeta a quien tiene dinero.

"Respeto, yo soy muy feliz como soy: a él le gustan los yates, a mí me daría pena y me daría vergüenza subirme a un yate de esos en un país con tanta pobreza, pero cada quien es libre”, dijo.

Por su parte, el empresario no tardó en responder en su cuenta de Twitter: "Vergüenza tener al país, hundido en la pobreza y la violencia… Y echarle la culpa a un yate".

Vergüenza tener al país, hundido en la pobreza y la violencia… Y echarle la culpa a un yate.



Tanto que prometieron y resulta que toda la culpa la tiene un yate, bueno, de hecho son dos y bien bonitos… ahh y pagados con mi dinero no con el del pueblo. — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 25, 2024

"Ni AMLO ni el bañagatos le hacen honor a la investidura presidencial”: Salinas Pliego

Otro palabreo reciente fue por la cuestión de las Afores y el trato en los conductores de los programas de noticias pertenecientes a Salinas Pliego.

Pues, AMLO señaló a el "Tío Richie" -como es conocido en redes sociales- dar línea a sus conductores de noticia y no permitirles actuar con libertad, además de acusar que inició una campaña contra la reforma en el sistema de pensiones.

“Qué me voy a estar peleándome con Javier Alatorre, es buena persona, nada más que el lineazo ¡Ay nanita!”, expresó el Presidente.

A lo que el empresario no dudo en responderle: "Y la 'lealtad a ciegas' que AMLO le exige a sus colaboradores, en nuestra filosofía de contratación y trabajo simplemente NO EXISTE. Nosotros en Grupo Salinas somos hombres libres y actuamos por convicción personal, y no por instrucciones de "arriba".

AMLO, fiel a su característica de #Gobiernicola mentiroso… dice que yo no permito la libertad de expresión de los conductores de @Azteca.



Da PENA verlo mentir de frente y en público. Ni AMLO ni el #BañaGatos de @JesusRCuevas le hacen honor a la investidura presidencial.



Y la… pic.twitter.com/hWbbXfB6bC — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 24, 2024

"Pena que los hagan ir a Huatulco cuando hay tanta devastación de la selva con la construcción del Tren Maya": Salinas Pliego

Con su característica palabra "Gobiernícolas", el empresario celebró el retiro de sellos de clausura del campo de golf de Tangolunda en Huatulco, luego de permanecer suspendido debido a la determinación de Semarnat donde lo declaraba como Área Natural Protegida.

"Contra estos pobres trabajadores que mandan con la cola entre las patas A RETIRAR LOS SELLOS DE CLAUSURA DEL CAMPO DE GOLF yo no tengo nada, es más, me da pena que los hagan ir a Huatulco cuando hay tanta devastación de la selva con la construcción del Tren Maya... Tío Richie 1 - 0 Gobiernicolas, se acaba el medio tiempo", escribió en su cuenta de X.

Lee también: Salinas Pliego obtiene suspensión definitiva contra clausura de campo de golf en Huatulco; anuncia torneo

¡Zafo! como dicen los jóvenes: AMLO

"¡Zafo! como dicen los jóvenes" fue lo que respondió el presidente López Obrador después de que Ricardo Salinas lo señalara de que “le sacó la vuelta” y quien pidió que le ofrezca una disculpa pública tras rechazar su propuesta de entrevistarlo.

“No voy a engancharme en eso. No, no, no. ¡Zafo! como dicen los jóvenes", declaró.

El Presidente expresó en su momento que no quiere que se malinterprete un posible diálogo antes de que el Poder Judicial falle sobre el caso del adeudo millonario de impuestos que Grupo Salinas litiga contra la hacienda pública.

Asimismo, hizo un llamado a los magistrados y ministros del Poder Judicial para que resuelvan los 17 juicios del dueño de TV Azteca en torno a un adeudo fiscal con el SAT.

"Vaya guardián que tiene el pueblo tan opaco": Salinas Pliego

Después de que el presidente de México se autoproclamara como el guardián de los dineros del pueblo, ante la disputa de la deuda de Grupo Salinas, el empresario no tardó en tacharlo de "opaco".

“Pues vaya guardián que tiene el pueblo tan opaco. Quiero que me conteste por qué no NOS RINDE CUENTAS CLARAS de los enormes gastos que hace el gobierno en proyectos fallidos como: Altan Redes, Mexicana de aviación, Tren faya, AIFA, Refinería 2 bocas, Pipas para el combate del huachicol, Tren interurbano, Parque ecológico de Texcoco, El gas bienestar, La compra de medicinas, La inversión en la farmaciototota”, escribió en sus rede sociales.

¿Es verdad que el día de hoy AMLO @lopezobrador_ se auto proclamó el “Guardian” de los dineros del pueblo? 😂…



Pues vaya guardián que tiene el pueblo tan opaco. Quiero que me conteste por qué no NOS RINDE CUENTAS CLARAS de los enormes gastos que hace el gobierno en proyectos… pic.twitter.com/EzR7vr4Rfc — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 3, 2024

“No es nada, nada personal, que se entienda": AMLO

Luego de que Ricardo Salinas Pliego acusara que el SAT se ha dedicado a “extorsionar a empresarios”, el presidente López Obrador llamó a que presente pruebas de estas acusaciones y, si es el caso, su gobierno actuará.

“No es nada, nada personal, que se entienda. Con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o piensa que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas y si presenta las pruebas, actuamos", indicó el mandatario.

Lee también: “Aprende a autolimitarte”: El consejo de AMLO en medio del pleito con Ricardo Salinas Pliego

"Al lado de estos ratas cualquiera es un niño de pecho": Salinas Pliego

Durante una de las habituales conferencias "mañaneras", López Obrador acusó a Banco Azteca por restituir al IMSS millones de pesos de las cuentas individuales inactivas; Salinas Pliego arremetió contra el movimiento encabezado por el Presidente.

"La 4T se quiere robar $45,000,000,000 nada más de entrada… entonces al lado de estos ratas cualquiera es un niño de pecho", respondió como lo hace habitualmente a través de sus redes sociales.

“Empresa de Ricardo trae un adeudo con el SAT desde la época de Fox": AMLO

Después de que el empresario señalara corrupción en la administración de la 4T el ejecutivo federal le pidió pruebas concretas respecto a sus dichos e indicó que solo procura el bien del pueblo y que no hay ningún "pleito" con Salinas Pliego.

“Ricardo trae, su empresa, un adeudo con el SAT desde la época de Fox; o sea, no es nuevo, no es un asunto de nosotros, de esta administración, han venido litigando desde entonces este asunto y ha ido creciendo el monto y pasa de una instancia a otra", explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr