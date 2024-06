Al advertir que la iniciativa presidencial de reforma judicial es dañina para el país, el senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, hizo un llamado a Morena y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum a que se analice con calma el tema y no se caiga en precipitaciones que pudieran afectar gravemente al sistema de justicia en el país.

En entrevista, el legislador de Acción Nacional señaló que es evidente y claro que se requiere reformar al Poder Judicial, pero no se debe aprobar una propuesta que permitiría que sean electos jueces, magistrados y ministros sin capacidad y que abriría las puertas para que el crimen organizado intervenga y ponga a jueces a modo.

“¿No están viendo lo que está pasando con los candidatos? Candidatos asesinados, candidatos obligados a ser bajados. ¿Por qué creen que pasa eso?, porque quieren dejar al otro que está puesto de acuerdo con el crimen organizado. Entonces, ¿qué va a hacer seguramente el crimen organizado en muchas de estas elecciones, si son los que se encargan de darle los amparos a ellos mismos?, pues van a sembrar. Tienen la capacidad económica para hacerlo, toda, no nomás económica sino de terror. Por eso me parece a mí que cómo está planteada (la reforma) es un error”, advirtió.

El senador sonorense pidió a la oposición participar en los foros que iniciarán esta semana, hacer propuestas inteligentes y no caer en radicalismos, como ocurrió en el pasado reciente con la llamada “moratoria constitucional” del PAN, PRI y PRD que no fue bien vista por la ciudadanía.

Lee también Hoy quedarán resueltas exportaciones de aguacate a EU, afirma AMLO, pero reprocha: “No es ese el modito”

“Es un hecho que necesitamos una reforma del Poder Judicial, no hay que oponernos a eso. Claro que el Poder Judicial necesita mejorarse, como todos los demás, pero esta reforma es la que es dañina. Entonces, qué bueno que se abran los foros, qué bueno que debatamos, no somos ingenuos, vamos a ir con toda nuestra argumentación, ojalá participe sociedad civil y ojalá la presidenta electa defina qué Presidencia quiere, porque yo la escuchaba la semana pasada y escuchaba una persona muy abierta, madura”, expresó.

“A mí me parece que tenemos que agotar en la oposición de México hasta la última oportunidad para buscar sacar una buena reforma al Poder Judicial. Me parece que esta reforma va a marcar los próximos años de nuestro país en términos de mensaje que se le está mandando a los mercados y en términos de nuestro sistema de justicia”, enfatizó.

Damián Zepeda aseguró que hay una gran coincidencia y no hay duda de que el sistema de justicia está colapsado en México, por lo que no le sorprenden los datos de las encuestas que mandó hacer Morena.

“Yo sí creo que la mayoría de los mexicanos te contestan ‘sí creo que hay corrupción en el Poder Judicial’, pero también si les pregunto por el Poder Ejecutivo me van a contestar lo mismo, y si les pregunto por las policías me van a contestar más, y si les pregunto por las fiscalías también, y si les preguntó por el legislativo también, porque la opinión pública es que el servicio público tiene corrupción y además tienen razón en muchos casos”, apuntó.

Lee también AMLO reconoce que de volverse pragmático, movimiento de Morena podría terminar por la "lucha del poder"

El exdirigente del PAN afirmó que el aspecto más dañino de la reforma que propone Morena tiene que ver con que no existen requisitos mínimos ni concursos de oposición ni garantía de capacidad técnica e independencia para un ministro o una ministra, un magistrado, magistrada y una juez y una jueza.

“Para mí el modelo ideal sería concursos de oposición técnicos, exigentes, duros. Que llegue gente capaz y que lleguen los mejores finalistas aquí al Senado y se vote en el Senado. ¿No quieren que vote el Senado?, muy bien, pero entonces que quienes puedan ser votados sean los mejores del país, los tres mejores hombres, las tres mejores mujeres, así por cada posición técnicamente hablando con garantía de independencia, y entonces sí vótalo, pero eso no quieren (en Morena)”, recalcó.

Damián Zepeda confió en que en los foros se escuchen las voces de los expertos y también las de los opositores, para construir la mejor reforma judicial posible.

“Hoy lo que tenemos que hacer es decir: sí, vamos a entrar de lleno a un análisis de esta reforma, pero no somos ingenuos. Vamos a participar, pero queremos ser tomados en cuenta, queremos que escuches abogados, a colegios, a universidades e impulsar cambios en esa reforma. (…) Sí se debe de apoyar los foros, es mejor tenerlos que no tenerlos, necesitamos hacer una estrategia de aquí a que llegue el momento de votación, de hacer muy visible el peligro que corre México con esta reforma como está.

Lee también AMLO niega persecución contra Carlos Loret de Mola, ante supuesta investigación de la UIF

“Agarrar y querer correr a jueces, magistrados, todos parejos, no creo que sea lo más sano y también mostrarle a México y a la presidenta electa que es falso que estemos en el no permanente”, insistió.

Dijo que temas como las reglas de austeridad son bienvenidos, pero eso no es lo relevante. “El tema es que quieren invadir, entonces mi opinión es que sí debemos de apoyar esos foros y tratar de convencer, de aquí a que entre el nuevo Congreso, de que lo mejor sería, primero, darnos un tiempo, no acelerar esa reforma y que se apruebe una reforma sensata, positiva, que fortalezca al Poder Judicial. Esta reforma (que propone Morena) no fortalece al Poder Judicial”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul