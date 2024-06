Tras asegurar que el PAN está en riesgo de dejar de ser útil a la sociedad, el senador Damián Zepeda Vidales llama al partido a “renovarse o morir”.

En entrevista con EL UNIVERSAL se dice dispuesto a luchar por la dirigencia nacional, cuyo proceso de renovación debe abrirse a una elección ciudadana.

Afirma que el PAN perdió el rumbo hace varios años y señala que en la 64 Legislatura “los diputados federales del PAN votaron en contra de los programas sociales”. Sin mencionar su nombre, arremete contra el actual dirigente Marko Cortés, a quien acusa de ser incongruente por decir que son el partido de la dignidad, “pero al mismo tiempo lo ves haciendo acuerdos en Coahuila en donde se reparten notarías”.

Lee también: Panistas piden frenar la alianza electoral con el PRI

Zepeda Vidales propone acabar con la alianza opositora que el PAN firmó con el PRI, la cual “fue un fracaso absoluto”.

“Yo lo que quiero es un cambio radical positivo en el PAN, si mi perfil ayuda a hacerlo, estoy con mucho gusto en toda la disposición, si el perfil de alguien más lo genera, pues adelante, no es una obsesión de mi parte”, detalla.

Zepeda Vidales asegura que el albiazul está en riesgo de dejar de ser útil a la sociedad porque el resultado que se tuvo en las elecciones del 2 de junio, y los números a los que se redujo el partido “no los teníamos desde hace 42 años, desde Miguel de la Madrid, de ese tamaño es el retroceso”.

“Es irracional que el planteamiento sea seguir tomando decisiones y actuando como lo hemos hecho en los últimos años, me parece que el PAN o se reinventa o se muere políticamente como opción competitiva para representar esa esperanza de cambio en los mexicanos. De 2018 para acá pasamos de 12 gobiernos estatales a cuatro, ¿cuántos quieren perder antes de entender que necesitamos una sacudida?”, cuestiona.

Insiste en que el PAN debe abrirse a los ciudadanos y compartir las decisiones, “empezando por la decisión de quién va a ser el próximo líder”.

“Necesitamos que todos los ciudadanos puedan decidir, junto con los militantes del PAN, el futuro que necesitamos, que voten los ciudadanos, esa es mi propuesta. Yo propongo que así escojamos a nuestro dirigente, porque quien no tenga la capacidad de salir y convencer y debatir, y convertirse en líder ciudadano, pues no merece ser dirigente del PAN en este momento”, apunta.

Zepeda Vidales opina que con esa estrategia, el PAN enviará un mensaje impactante de que llegó un nuevo partido y advierte que de no hacerlo, quedará sepultado para siempre.

“De no hacerlo nos van a rebasar, por un lado Movimiento Ciudadano que creció de 1.7% a 10% en la Presidencia, o sea, de un millón a 6 millones de votos, y por el otro un nuevo partido, uno Rosa con todos esos ciudadanos que llenaban el Zócalo en las manifestaciones”.

Lee también: “Pretenden reeditar pase de bastón de mando”: Adriana Dávila

El senador propone que en lugar de esperar a que los ciudadanos formen otro grupo político, el PAN debe salir y poner el partido al servicio de la ciudadanía: “Claro, pero para ello tienes que compartir las decisiones, porque si se impone un modelo cerrado en donde sólo se voltea al interior, va a dar como resultado que se entierre al PAN, y quien sea dirigente va a ser el enterrador del PAN”.

Agrega que para recuperar la identidad del partido también es necesario dar por finalizada la alianza que el PAN firmó con el PRI.

“Necesitamos acabar con esta alianza que probó ser un fracaso absoluto, la alianza con el PRI, ¿en qué cabeza cupo pensar que la gente, para avanzar al futuro, iba a querer regresar al pasado?, con mucho respeto para ese partido político y para todos”, sentencia.

Zepeda Vidales denuncia que en la 64 Legislatura, diputados federales del PAN votaron en contra de los programas sociales: “¿Cuántos millones de votos nos habrá costado? No es una mentira del Presidente, por más que se enojen en el partido, los diputados federales del PAN, en la pasada Legislatura, votaron en contra de los programas sociales”, insistió.

Finalmente, arremete contra la dirigencia actual encabezada por Marko Cortés, a quien calificó de ser incongruente.

“Hay una incongruencia a nivel nacional, diciendo: ‘Nosotros somos el partido que hace planteamientos con dignidad’, pero al mismo tiempo ves a la dirigencia haciendo acuerdos en Coahuila en donde se reparten notarías. Eso no se puede, o eres o no eres, entonces, todo eso es lo que yo resumo como reinventarnos. Veremos si el PAN tiene capacidad de levantarse, y creo que eso va a depender de que no simule un proceso”, subraya.