A menos de 100 días de que termine su mandato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció riesgos de que en Morena inicie una lucha del poder por el poder.

En una entrevista con los moneros Fisgón, Rapé, y Hernández, el primer mandatario advirtió que el Movimiento Regeneración Nacional ya es lo bastante grande como para que quienes lo integran comiencen a ser "pragmáticos", por lo que para evitar que ello termine por imponerse, pidió a quienes se quedan en el partido guinda imprimir principios y valores.

Agregó que si esto no ocurre, el Movimiento terminará por acabarse.

"Hay que seguirle imprimiendo principios al movimiento, eso es lo que protege, porque es muy grande y se tiene que mantener el equilibrio entre principios y eficacia, que no se vuelva puro pragmatismo, que no sea la lucha del poder por el poder la que termine por imponerse porque se acaba eh, ¡se acaba!", declaró.

López Obrador dijo que lograrlo no será fácil "porque es mucha la tentación del poder".

"El poder obnubila, atonta para los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos, entonces eso es lo que se tiene que hacer (imprimir valores), y no es fácil porque hay ejemplos de gente consecuente durante mucho tiempo y de repente cambia por el poder, por el dinero", insistió.

López Obrador se dijo satisfecho de que Claudia Sheinbaum sea su sucesora en la Presidencia, pues el frente de un país se requiere una persona con autoridad moral.

"Si se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política, si no se tiene autoridad moral no se tiene nada. Un presidente que quiere transformar a México requiere tener autoridad moral, por eso estoy muy contento con Claudia, porque es inteligente, tiene convicciones y es honesta, y eso va a ayudar mucho", declaró.

Al ser cuestionado sobre su relación con los medios de comunicación, el Presidente dijo que tuvo que enfrentarlos, porque es la única manera de lograr una transformación profunda en México.

"Si quieres transformar sí tienes que enfrentarlos, sobre todo en un país como México donde la mayoría de los medios están subordinados a intereses económicos fuertes, donde el medio de comunicación es la fachada, es el mecanismo para la obtención de negocias, contratos, adquisiciones, y el medio es para presionar, para chantajear, para someter", indicó.

El político tabasqueño sostuvo que a lo largo de este sexenio fue víctima de diversas campañas de difamación por parte de los medios tradicionales, y aseveró que siempre estuvo dispuesto a pagar una "cuota de humillación" por el bien superior.

"Porque tienes una causa superior y tienes que acostumbrarte a pagar una cuota de humillación, hay cosas que duelen mucho, pero si cuando gobiernas todo lo internalizas, lo vuelves sentimiento, y te angustia, no duras, no aguantas. Yo creo ahí la mañanera ayudó mucho, eso es la mañanera, es un espacio para la réplica, ayuda mucho", expuso.

Finalmente, López Obrador dijo que se va con la satisfacción del deber cumplido, principalmente el haber reducido la pobreza en México.

"Me voy con una de las satisfacciones mayores de haber reducido la pobreza, me voy muy contento, agradecido con la gente, con el pueblo, los quiero más de lo que ellos me quieren a mi", concluyó.

