El presidente Andrés Manuel López Obrador anució que este miércoles llegará una comisión de los organizadores de la Cumbre de las Américas a dialogar sobre la propuesta de México de no excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de dicho evento.

Durante su conferencia matutina aseguró que, pase lo que pase, México estará presente en la Cumbre, ya sea representado por su presidente o por el canciller, Marcelo Ebrard, dependiendo de si Estados Unidos acepta invitar a esos tres países.

“El miércoles viene una comisión de los organizadores de la cumbre los vamos a recibir y vamos nosotros a exponer el por qué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar sería algo extraordinario es inaugurar una etapa nueva en las relaciones entre los países de América de modo que esperemos y que no nos confrontemos, vamos a esperar”, dijo.

"Si no se logra, que de todas manera nos sigamos respetando, que no haya sanciones o reproches, sencillamente no hubo acuerdo, no hubo entendimiento, pero yo no descarto de que haya esta unidad de todos que nos reunamos en Los Ángeles. El que no quiera asistir pues está también en su derecho, pero que nadie sea excluido, que nadie excluya a nadie”.

Lee también No habrá "nueva era" en relaciones de EU con AL si se excluye a países, dice Ebrard sobre Cumbre

El titular del Ejecutivo federal precisó que la llegada de la comisión estadounidense de los organizadores de la Cumbre de las Américas será específicamente para dialogar sobre este tema.

“Suceda lo que suceda México va a estar presente, con el canciller Marcelo Ebrard, pero yo no iría, porque yo pienso que necesitamos unidad en América Latina y ya es tiempo de los hechos, hechos no palabras, cuando se trata lo del bloqueo en Cuba en Naciones Unidas sólo dos países votan en contra, todos a favor de que se quite el bloqueo, pero eso es como un ritual cada año y ya quedan libres de consciencia”, indicó.

Ebrard sostendrá llamada con Antony Blinken

El presidente mencionó, además, que este lunes el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tendrá una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Lee también AMLO dice que nadie tiene derecho a excluir de Cumbre de las Américas con canción de los Tigres del Norte “América”

López Obrador confirmó tambioén que Estados Unidos no ha enviado las invitaciones para la Cumbre y tomó como buena señal que el presidente Joe Biden no ha rechazado la posibilidad de que participen todos los países latinoamericanos.

“Tengo la esperanza de que se invite a todos y ha habido una actitud muy responsable de parte del gobierno de Estados Unidos, porque no han salido a negar la posibllidad de que participemos todos, incluso la vocera de la Casa Blanca mencionó de que todavía no se habían mandado las invitaciones y es cierto, todavía no hay invitaciones”, añadió.

“Creo que esto es parte de una actitud responsable de no hacer a un lado la propuesta que estamos haciendo muchos en América Latina para que no se excluya a nadie, y yo tengo confianza en el presidente Biden, porque es un hombre que busca la conciliación, que busca diálogo y creo que eso es lo mejor”.

Lee también Argentina confirma asistencia a Cumbre de las Américas pero apoya a AMLO: que EU invite a todos



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

jabf