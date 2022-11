¿Cuánto costó la tamaliza con AMLO?; piden transparencia

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) revocó la respuesta de la Presidencia en la que aseguró que no tiene evidencia del costo que tuvieron los tamales de chipilín en la cena que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador a empresarios sinaloenses el 27 de julio en Palacio Nacional, y le instruyó a realizar una nueva búsqueda “con criterio amplio”.

En el expediente de recurso de revisión RRA 15221/22, cuya copia posee EL UNIVERSAL, se detalla que el 27 de septiembre, tras una solicitud de información de un particular para conocer el costo que tuvo esta cena, la Oficina de la Presidencia respondió que, tras “una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada”, no se encontró ningún documento sobre el costo que tuvo esta cena.

“A la fecha no se localizó evidencia documental que atienda el requerimiento del solicitante, enfatizando que se realizó una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable en los archivos que obran en poder de esta unidad administrativa, sin encontrar elemento alguno que permita advertir o suponer que se generó en dichos archivos”, refirió.

En respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión contra esta respuesta al señalar que era imposible que Presidencia no tuviera esta información. Como pruebas documentales de que la dependencia federal debería de tener los datos, el particular remitió la nota “Orgullo, que AMLO coma mis tamales”, publicada por EL UNIVERSAL, en donde se señala que la dueña de la tamalería Nativitas confesó que funcionarios de Presidencia pagaron 80 tamales de chipilín.

Sin embargo, Presidencia aseguró que esto no significaba la existencia de “transgresión” al derecho de acceso a la información pública, puesto que, insistió, se había hecho una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable, en donde no localizó evidencia documental referente al monto económico total que se generó por llevar a cabo la cena.

El pleno del Inai realizó una búsqueda de información sobre el tema en donde encontró que, además de notas periodísticas, el Presidente informó de esto y detalló que “en la suculenta cena” se sirvieron café, chocolate, pan y tamales de chipilín.

“Se logró localizar en la cuenta verificada y perteneciente al presidente López Obrador, en Twitter, un anuncio de fecha 27 de julio de 2022 en el que informó lo siguiente: ‘Terminamos una suculenta cena con café, chocolate pan y tamales de chipilín para invitar a empresarios’”.