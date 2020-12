Critica Cuitláhuac García a gobernadores que usan un discurso "golpista"

El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, criticó a los gobernadores que usan un discurso "golpista" contra la Federación.

“Los gobernantes estatales no podemos ignorar que el 95% de los delitos cometidos en México se encuentran en el ámbito local y aquí permítanme diferir con todo respeto con aquellos colegas que usan el discurso golpista, que eluden su responsabilidad y reclaman a la Federación la falta de corresponsabilidad y coordinación”.

Durante su participación en la sesión virtual del Consejo Nacional de Seguridad, García Jiménez dijo que no puede haber reclamos – en referencia a los gobernadores de la Alianza Federalista- “cuando la que corresponde al ámbito local no se asume a plenitud".

Señaló que para analizar la incidencia delictiva se debe considerar el actuar de todas las partes tanto de los ejecutivos de los Estados, como de las fiscalías estatales, “su coordinación y sus responsabilidades ineludibles.

El Gobernador de Veracruz consideró que la intervención estatal se debe basar en la necesidad de hacer eficientes las fiscalías locales; el compromiso del Ejecutivo estatal para mejorar la actuación policial en el ámbito de sus competencias.

“Y coadyuvar a resarcir el daño de políticas neoliberales que empobrecieron a amplios sectores de la población. Sobre esas líneas, entre todos, tenemos que ir trabajando como pugnar que las Fiscalías estatales reporten mejores resultados, donde se debe considerar la permanencia ante pésimos resultados, con mecanismos que no vulneren su autonomía, pero no que no se solape deficiencias estructurales”.

cg