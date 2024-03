Sin mencionar nombres, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los aspirantes presidenciales de oposición que firmaron el Compromiso por la Paz de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

“Todos los partidos, candidatos, servidores públicos estamos obligados a actuar con rectitud, integridad, ética, ¿Por qué van a estar de hipócritas algunos firmando ahí, si por atrás están ordenando que haya guerra sucia, para qué tirar la piedra y esconder la mano?”.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo dijo que no comparte el diagnóstico de la Jerarquía católica sobre la inseguridad que padece el país.

“No estoy de acuerdo, desde luego yo respeto a mucho a las Iglesias, pero políticamente no estoy de acuerdo en que se quieran crear un ambiente que no existe. Les doy un dato, traigo otros datos, el dato de ayer de homicidios”.

Señaló que estaba muy contento porque ayer fue el día más bajo en homicidios dolosos en el país con 48 asesinatos, pero advirtió que si leen los periódicos puro amarillismo que manejan los conservadores, pura violencia.

“Ahora los cínicos estos que falta de equidad en los medios, falta de agua, elección de Estado, autoritarismo, populismo, si refinerías, narco presidente, no eso es número uno. Ahora díganme que proponen, no puedo repetirlo aquí porque me van a cepillar, pero ¿qué proponen?”.

El presidente López Obrador dijo que los homicidios dolosos, los feminicidios, secuestros, el robo de autos van a la baja desde que comenzó su gobierno, solo el caso de la extorsión ha tenido un repunte por eso presentó una iniciativa para convertirlo en delito grave.

