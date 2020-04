El pasado 17 de abril la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, sostuvo una reunión de trabajo a la que asitieron el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, y la directora General del Consejo Naiconal de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla.

Este lunes, la Secretaría informó que su titular, Sandoval Ballesteros, resultó positivo en un diagnósitico conocido el lunes 20 de abril, tres días después de la reunión.

El columnista de EL UNIVERSAL, Héctor de Mauleón, afirmó que además de guardar el resultado positivo de la funcionaria una semana, no se ha informado del estado de salud de los asistentes a la reunión de trabajo.



17 de abril, tres días antes de que la secretaria Sandoval fuera diagnosticada con coronavirus.

No solo guardaron el resultado una semana: no han informado del estado de los asistentes a esta reunión; no han señalado con quiénes han estado en contacto.

La opacidad puede matar.

