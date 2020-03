Para contener la epidemia de coronavirus en México, el gobierno federal destinará 3 mil 500 millones de pesos para comprar desde equipo médico, hasta material de laboratorio, insumos para lavado de manos y desinfección así como ventilación de soporte informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López - Gatell Ramírez.

“Para contener la epidemia, anticiparíamos unos 3 mil 500 millones de pesos en los distintos insumos, equipo médico, material de laboratorio, insumos diagnósticos, protección personal por paciente, insumos para lavado y desinfección de manos y ventilación de soporte. En esta respuesta efectiva está involucrado todo el gobierno federal, desde el presidente, hasta la última organización gubernamental que pueda existir, pasando por la Secretaría de Salud quien coordina dicha estrategia”, comentó.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el subsecretario comentó que la epidemia puede durar en el país, por lo menos 12 semanas, que fue lo que duró en China, por lo que llamó a mantener la calma, en seguir medidas de prevención como lavado frecuente de manos, saludo de etiqueta, no asistir a eventos de concentración masiva y evitar la propagación de rumores.

“No será una epidemia corta, puede durar cuando menos tres meses, lo que duró en China, llegó a un punto máximo y descendió, no necesariamente por las medidas de contención extrema, entonces ese sería el escenario mínimo en México, podría haber repuntes que prolongará las medidas de mitigación y control”.

Enfatizó que las medidas tomadas en la República están planeadas con anticipación de acuerdo a los escenarios del COVID-19 y que no se puede agotar la capacidad de la sociedad para mantenerlas.

“Si uno toma estas medidas temprano, no tienen utilidad después, no podemos, no debemos agotar a la sociedad, mantengamos la calma, lo que no significa desatender, sino enfocarnos en lo que sirve que son medidas básicas; lavarse las manos, cuidar el estornudo, recuperación efectiva, no se necesita confirmar coronavirus para quedarse en casa si se tiene fiebre, por ejemplo”.

El subsecretario destacó que de manera articulada se decidió suspender clases en todos los niveles educativos a partir del 23 de marzo, pero que si hay entidades en dónde cuentan con mecanismos concretos ante la dinámica social, no hay problema en que no haya actividad escolar a partir de hoy, como ocurrió en diversos estados.

“La fecha elegida fue el 23 de marzo para que entre el 17 y 20 se articularan mecanismos concretos por la dinámica, pero fue una decisión planeada con antelación, no fue emergente ni precipitada. Se invitó también a no acudir a eventos de concentración masiva y mantenerse informados confiando, respetando y analizando la información fundamentada y no propagando rumores que solo dan espirales de confusión que afectan, quizá más que el virus”.