El senador del PAN, Damián Zepeda informó que dio positivo a Covid, por lo que permanecerá aislado.

A través de redes sociales, el legislador explicó que no tiene síntomas pero atenderá las indicaciones de los médicos.



Ayer me realicé la prueba semanal preventiva de COVID para asistir a las sesiones del @senadomexicano y me informan en este momento que salió positiva. No tengo ningún síntoma pero de inmediato atenderé instrucciones de los Doctores y procederé al aislamiento. Espero estén bien

— Damián Zepeda (@damianzepeda) November 4, 2020