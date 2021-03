Al corte de este martes, 23 de marzo, México sumó 5 mil 881 contagios por Covid-19, para dar un total de 2 millones 203 mil 041 casos confirmados, informaron autoridades sanitarias durante el informe técnico de coronavirus.

Asimismo, se detalló que el número de muertes aumentó a 199 mil 048, esto es, 809 más que el día anterior.

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.

Respecto a los detalles del plan de vacunación, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, explicó que este martes al corte de las 16:00 horas, a nivel nacional, fueron aplicadas 107 mil 527 dosis de la vacuna contra Covid-19 a adultos mayores.

Informó además, que desde el inicio de la estrategia nacional de vacunación se han aplicado en total 5 millones 926 mil 967 dosis.

Sobre el caso de las dosis de vacunas falsas incautadas en Campeche, el director de Epidemiología informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tuvo la oportunidad de revisar todas las dosis falsas y no pertenecen a ninguno de los lotes importados por el gobierno mexicano.

Explicó que la Cofepris fue invitada por las autoridades judiciales para realizar la revisión del contenido que contenían dichos frascos etiquetados como la vacuna Sputnik V.

"Lo que está realizando la Cofepris y las áreas judiciales se encuentra en proceso y en su momento, cuando tengan resultados, podrán a dar a conocer ciertos elementos. La Cofepris tuvo la oportunidad de revisar todas las dosis incautadas en Campeche y determinó que no pertenecen a ninguno de los lotes importados por el gobierno mexicano", declaró durante la conferencia vespertina.

Asimismo, hizo un llamado a la población de que la única vacuna disponible de manera segura en el país, es la que ha adquirido el gobierno de México y que está poniendo a disposición de adultos mayores.

"No podemos dejarnos engañar ante la oferta de una supuesta vacuna que se consiguió a través de un medio privado, o que es una oprtunidad que ahí apareció porque de seguro, cien por ciento, eso va a ser mentira, va a ser falso y va a poner en riesgo la salud de la persona, si no es a través de la estrategia nacional de vacunación en los puntos de vacunación oficialmente identificados y de las vacunas que hasta el momento han llegado al país, no demandemos ni permitamos que nadie nos coloque una vacuna diferente".



Insomnio y agotamiento físico, factores de riesgo contra el virus

El insomnio, las interrupciones del sueño y el agotamiento diario pueden ser factores de riesgo para contraer el coronavirus, pues se podría desencadenar la enfermedad de forma más grave y con un periodo de recuperación más largo, sugiere un estudio realizado entre trabajadores sanitarios.

El estudio que publica BMJ Nutrition Prevention & Health indica que cada aumento de una hora en la cantidad de tiempo que se pasa durmiendo por la noche se asoció con un 12 % menos de probabilidades de infectarse entre los sanitarios.

* Vea aquí la transmisión completa de la conferencia sobre casos de coronavirus en México, desde Palacio Nacional:

