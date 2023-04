Expertos juristas consideraron que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue una victoria del orden constitucional, y advirtieron riesgos de que haya resistencias por parte del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador para acatar el mandato.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el investigador y jurista, Diego Valadés, consideró que la determinación del máximo tribunal del país “significa que se está cumpliendo con lo que la Constitución dice de manera expresa en el artículo 21 constitucional”, en el cual se establece claramente que la adscripción de la Guardia Nacional corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública”.

Explicó que dicho precepto "no admite interpretaciones", y adelantó que ahora que fue declarada inconstitucional "esta decisión que tomaron los Diputados de manera precipitada, sabiendo que era contraria lo que mandata de manera expresa la Constitución, va a traer una rectificación que terminaraá por ser muy costosa en términos de dinero y en términos de trabajo administrativo".

El jurista, dijo que el principal riesgo tras la sentencia, es que haya resistencias por parte del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Sí puede abrir paso a una resistencia para dar cumplimiento a esta sentencia, y yo espero que esto no ocurra porque un desacato de ese término implicaría ponernos en el umbral de lo desconocido en cuanto a la vigencia de la constitución", advirtió.

En el mismo sentido, el doctor en derecho Constitucional, César Astudillo, adelantó que existe "riesgo político" de que el Ejecutivo Federal quiera proponer una nueva reforma.

"A mí me gustaría escuchar al Presidente de la República reconociendo la decisión de la Corte, pero veo que no va a ser así, entonces esperemos que no haya una sobrereacción, porque en esta lógica de hacer lo que él quiere, el Presidente puede tratar de buscar otra medida mucho más compleja y mucho más riesgosa para llegar al mismo punto. Yo esperaría que no y que la sentencia se reconozca y se acate en su totalidad, y que no tomen otras medidas tendientes a darle la vuelta a la resolución", sentenció.

Al mismo tiempo, dijo que la sentencia representa un triunfo desde la perspectiva de los derechos humanos.

"Porque se estaba dejando la protección de nuestra libertad, de nuestra vida, de muchas cosas que son muy relevantes, a las fuerzas armadas, que tienen constitucionalmente otra función. Entonces es un triunfo de los derechos frente al poder", indicó.

Al mismo tiempo, sostuvo que es "una constatación de que afortunadamente todavía la Suprema Corte nos queda como último reducto de defensa del orden constitucional", y expuso que de igual forma queda claro que al Interior de la Suprema Corte hay una nueva recomposición de fuerzas.

"A mí me dio mucha pena ver que el ministro Zaldívar se quedó del otro lado, me parece que el ministro Zaldívar ha desarrollado de manera muy importante muchos derechos a partir de la interpretación, pero curiosamente esta vez no lo vio desde la perspectiva de los derechos sino desde la perspectiva del derecho administrativo, lo que me parece que perdió una oportunidad de demostrar que es un defensor importante de los derechos, pero no fue así, se quedó en minoría con otras dos ministras que están prácticamente a lo que les dictan desde la Presidencia de la República".

