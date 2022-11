Considera PRI que el PEF 2023 es irreal y no satisface a la nación

El coordinador del grupo parlamentario del PRI, en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, señaló que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023 es irreal porque parte de ingresos que no están asegurados, y que no satisface a la nación porque hay problemas que no atendió, como los medicamentos para niños con cáncer, el acceso a los servicios de salud y la educación.

“El paquete completo del presupuesto no satisface a esta nación. Nosotros hemos dicho tres, cuatro cosas sobre el presupuesto, es irreal porque parte de un supuesto de ingresos que no estamos muy cierto que se dé; segundo, no es federalista, estados y municipios se ven en desventaja”, refirió.

“Tercera, no ataca el fondo del problema que tiene esta nación que es la pobreza, ni genera acciones para disminuir la inflación. Y otro más, es que hay problemas muy sensibles en este país que no son atendidos, el caso de la salud, de la educación, el caso de los niños y niñas con cáncer”, explicó el líder de la bancada tricolor.

Y denunció que si se compara el presupuesto del 2018 con el que se discute actualmente en la Cámara de Diputados, “hay una desventaja terrible en el nuevo, en materia de educación, salud y seguridad”.