Confunde a usuarios gratuidad en Salud: Enrique pagó 11 mil pesos

Enrique Camacho ingresó ayer al Hospital General Dr. Manuel Gea González para que le realizaran una cirugía de hernia abdominal, aunque la intervención quirúrgica se realizó el 1 de diciembre, fecha en la que entró en vigor la gratuidad de los servicios de salud, él y su esposa, Alejandra Sandoval cubrieron la cuota de 11 mil 585 pesos el pasado 27 de noviembre.

“Pagamos muchísimo dinero, son 12 mil pesos, eso lo tuvimos que dar el viernes porque nos pidieron cubrirlo antes de la cirugía, entonces, ahorita que lo están operando entró la ley del Presidente y es lo que pensamos, si nos iban a regresar el dinero porque se está operando hoy que es 1 de diciembre, hoy se tenía que pagar la cirugía”, relata Alejandra a EL UNIVERSAL.

El lunes 30 de noviembre, la Secretaría de Salud (Ssa) publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que extingue el pago de cuotas de recuperación en los servicios de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares de diagnóstico en las clínicas federales, de alta especialidad y institutos nacionales de salud, sin importar el nivel socioeconómico.

“Los pacientes sin seguridad social que obtengan una puntuación de cero a 100 en la evaluación socioeconómica quedan exentos del pago de servicios por concepto de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares de diagnóstico”, señala el documento.

Ayer, usuarios de servicios federales de salud vivieron el primer día de gratuidad en la atención, en medio de la confusión desinformación y enojo por no saber qué hacer.

Alejandra esperó afuera del centro médico a que dieran de alta a su marido, aunque el talón de pago indica que podría pasar cuatro días internado en el hospital. La cirugía se realizó de manera ambulatoria, la mujer comenta que no sabía que a partir del 1 de diciembre los servicios de salud se brindarían de manera gratuita.



A partir de ayer, Marisol Marín ya no pagará el servicio en el Instituto Nacional de Cancerología, si su suegra debe permanecer más días.

“Ahorita está en cirugía, sale como en hora y media, será ambulatoria. Venimos aquí porque no tiene seguro, checamos en bastantes hospitales y no tenían camas, aquí nos apartaron una para el 1 de diciembre, por fuera nos cobraban 30 mil pesos, pensamos que con el estudio socioeconómico el costo sería más bajo, pero ni modo, además por el Covid no se quiso arriesgar más tiempo. Supe de que era gratis porque un hermano me dijo y mi suegra me está informando de eso, no hemos preguntado, pero tampoco nos han informado, ni han puesto cartelones ni nada”, narra.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, celebró el lunes pasado que el gobierno cumpla con esta medida: “Se estableció que los servicios de salud que otorgan las instituciones federales para personas no aseguradas son gratuitos. Hay personas que no tienen recursos y no se acercan a los hospitales, sencillamente porque no tienen con qué pagar”, expuso.

Aún sin saber si el hospital remunerará el pago que hizo por la cirugía de su esposo, Alejandra Sandoval asegura que la gratuidad es una bendición, porque existe mucha gente sin un trabajo que otorgue seguridad social.

“Honestamente es una bendición, hay mucha gente que se quedó desempleada, a mi esposo no le han pagado al cien y pues, sin seguro, yo tampoco tengo, soy trabajadora del hogar, él absorbió los gastos de estudios, laboratorios, citas, recuperación, incapacidad, entonces, que padre que hayan hecho esto, el estar en el Gea no es que tengamos dinero, sino necesidad por no tener Seguro Social”, subraya.



Sobre el camellón de la avenida San Fernando, frente al Instituto Nacional de Cancerología, Marisol Marín espera que den de alta a su suegra, quien lleva internada nueve días por el cáncer de vulva que padece. Su esposo, cuñada y ella viajaron desde Tepalcingo, Morelos, para buscar atención especializada, y por los nueve días de atención deben pagar 11 mil 500 pesos, pero ayer les informaron que a partir del 1 de diciembre, en caso de que se quedara más tiempo en la unidad médica, sería gratuito.

“Mi suegra está internada por cáncer de vulva, hoy fui a la caja para preguntar cuánto era lo que se debía y me dijeron que sólo los nueve días que son 11 mil 500, pero que si hoy no la daban de alta y se quedaba más días, no habría que pagar nada”, dice.

Marisol y su esposo celebraron la noticia y agradecieron que en el Incan estén dando la información, porque ayer muchas persona no conocían el acuerdo publicado por la Secretaría de Salud.

“Está muy bien que ahora los servicios sean gratis, hay muchas personas que somos de bajos recursos y lo necesitamos, en la mañana mucha gente salía sorprendida cuando les decían que ya hoy no tenían que cubrir cuotas”, comenta.