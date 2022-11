Confirma oposición que asistirá a marcha por el INE

Por segundo día consecutivo, el debate de las reservas al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023 en la Cámara de Diputados se vio contaminado por la reforma electoral y la convocatoria para marchar en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) el próximo 13 de noviembre

PAN, PRI, MC y PRD han confirmado su participación en la caminata que se realizará en varias ciudades del país, con la consigna de no ser protagonistas ni desvirtuar la protesta.

Ayer, el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, dijo que quienes participarán en la marcha del próximo domingo representan a más de los que forman Morena y sus aliados.

“Si a las cifras nos vamos, quienes estaremos marchando el próximo domingo somos más que el partido del presidente de la República [Andrés Manuel López Obrador] y de su coalición gobernante”, señaló.

“La oposición en pleno que vamos a marchar el próximo domingo, obtuvimos en la elección federal pasada, de 2021, 23 millones de votos, en tanto que la coalición encabezada por Morena obtuvo 21 millones”, dijo.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se reunió con integrantes de Sociedad Civil México, Jóvenes defendiendo al INE y Alianza Joven, a quienes les expresó su respaldo y les entregó la lona con la que han mostrado apoyo al INE para que la lleven a la marcha, la cual tiene la leyenda: “Defender al INE, es defender a México”.

“Respaldamos esta causa ciudadana y a nosotros nos toca votar en contra de cualquier reforma electoral. Como partidos, deben respetar que el carácter de la marcha sea ciudadana”, señaló.

Además, comentó que los legisladores que participarán, no deben buscar el protagonismo: “Yo apelo a la prudencia, sé que compañeros de MC van a ir a la marcha en distintas partes del país; la recomendación que les estamos haciendo es vayan de blanco, de rosa, no vayan al frente del contingente, vayan atrás, en la retaguardia, no sean protagónicos”, comentó.

También, hizo un llamado al Presidente para que deje de insultar a quienes marcharán: “Que deje de acosar a las personas, a los liderazgos ciudadanos que han alzado la voz por la defensa del INE”, puntualizó.

El coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, afirmó que el domingo se unirá el “dique democrático” de la nación. “Estamos listos, irán los dirigentes y los diputados del PRI, PAN y, por supuesto, los diputados del PRD. Nos uniremos a la marcha, ahí está el dique democrático de México”, señaló.

Declaró que su bancada marchará para defender al órgano autónomo, porque la paternidad del INE es del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD.

“Nosotros no estamos defendiendo personas, estamos defendiendo instituciones que se construyeron inicialmente por el PRD, ya que el IFE nació después del fraude que hizo [Manuel] Bartlett en 1988, entonces, la paternidad del INE no es de Lorenzo Córdova, es del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y del PRD, y el partido que más va a defender al INE es el PRD”, subrayó.

El 8 de noviembre, la dirigencia nacional del PRI anunció que sus líderes, militantes y simpatizantes participarán en las caminatas que se realizarán en distintas ciudades del país.

Con información de Antonio López