El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el rechazo de la oposición a la reforma eléctrica no es una derrota o un revés para su gobierno, sino un triunfo para la democracia.

“Es un triunfo para la democracia para demostrar que vivimos en un auténtico Estado de Derecho, que no hay un presidente autoritario, que no hay corrupción, que se garantizan las libertades, yo así lo vería”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal consideró que es un triunfo también para la política porque se avanzan en el combate a la simulación.

“Es espléndido un momento así, en donde los que se dicen representantes populares votan por Iberdrola, ¿Cuándo se va a volver a ver una cosa de este tipo? Es un momento estelar. Es triste porque uno quisiera (que se aprobara), no a los mexicanos, la mayoría están muy claros, sino la traición de la llamada clase política porque carecen de ideales, principios, y lo que no suena lógico, suena metálico, les interesa mucho el dinero, no tienen convicciones, no le tienen amor el pueblo. Como dice la canción de Rubén Blades quien no quiere a su patria no quiere a su madre”.

Rechazó que la votación sea un revés para su gobierno, pues, expuso, una encuesta lo coloca en segundo lugar entre los 21 presidentes más respaldados del mundo.

jabf