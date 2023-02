Con la 4T se recuperó el espíritu social de la Constitución de 1917; Ignacio Mier

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que la denominada Cuarta Transformación logró recuperar el espíritu social de la Constitución Política de 1917 y plasmar las grandes demandas del pueblo.

En el marco de la Conmemoración del 106 Aniversario de la Promulgación de la Carta Magna, el líder guinda exhortó a las y los legisladores de la Coalición Juntos Hacemos Historia "a defender las reformas y proteger nuestra Constitución de los malos mexicanos que a toda costa intentan recuperar sus privilegios a costa de miles de familias".

"Uno de los grandes pilares ideológicos de nuestro movimiento transformador ha sido revertir el ciclo depredador de los principios progresistas que caracterizaron a nuestra Carta Magna", declaró.

Lee también AMLO dice que insistirá en abolir "reformas neoliberales" impuestas en la Constitución de 1917

Mier Velazco recordó que con la llegada de la Cuarta Transformación se han aprobado reformas constitucionales para garantizar apoyo económico a personas con discapacidad permanente, para recuperar y devolver al pueblo lo robado a través de la Ley de Extinción de Dominio, así como modificaciones para prohibir la devolución de impuestos.

También detalló que su bancada avaló la clasificación del robo de combustibles, la evasión fiscal y el fraude electoral como delitos graves; la eliminación del fuero al presidente para que pueda ser juzgado en funciones como cualquier otro ciudadano.

Asimismo, se logró establecer en la Constitución la revocación del mandato, la consulta popular, la nueva ley laboral que garantiza el voto libre secreto directo en los sindicatos, y lograron echar abajo la mal llamada reforma educativa, así como garantizar la presencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad.

Lee también "Va a hacer calorcito", dice Creel por anuncio de mensaje de reconciliación nacional ante AMLO

“Por ello nos hemos agrupado los diputados y senadores que conformamos la Coalición Juntos Hacemos Historia, como los Constituyentes de la Cuarta Transformación de México. Desde la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha logrado transformar la vida pública, por medio de un gobierno honesto y al servicio del pueblo, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar", sentenció.

“Esto es lo que distingue a este gobierno, de los anteriores donde solo pensaban en cómo saquear al pueblo de México, anteponiendo principios e intereses de los potentados”, afirmó el legislador poblano.

Finalmente, Ignacio Mier recordó que la oposición votó en contra de la reforma eléctrica y electoral, entre otras.

“Ellos votaron en contra de que este derecho que favorecía a cientos de miles de familias quedara plasmado en la Constitución. También se opusieron a devolverle la soberanía energética a nuestro país, se opusieron a una reforma electoral que abaratara los altos costos del INE y redujera los salarios exorbitantes de los consejeros”, concluyó.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/rmlgv