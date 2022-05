Con cédula en trámite, Fernando no pudo registrarse para acceder a plaza como especialista médico

Con una especialidad en Ginecología y Obstetricia, Fernando Mancilla tiene unos meses de haber egresado de su especialidad, pero debido a que su cédula aún está en curso no pudo avanzar con el trámite para acceder a una de las 13 mil plazas que este martes abrió el gobierno.

“Como mi cédula como especialista está en trámite, no me deja avanzar, así que tendré que esperar a que esté lista”, dice a EL UNIVERSAL.

Originario de Jalisco, Fernando egresó de su especialidad, que le tomó cuatro años, en febrero pasado, y comenta que desde el 1 de marzo estaba buscando una plaza sin éxito.

“La expedición de títulos y cédulas han estado tardando mucho. Y en varias entidades no te aceptan los documentos hasta que no tengas en la mano el título y la cédula”, expresa.



De 28 años de edad y egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Fernando dice que haber recurrido a las redes sociales para presionar para que se abrieran las plazas médicas, “fue lamentable”, aunque señala que fue lo mejor que pudo haber pasado para visibilizar las carencias que enfrentan los médicos y la falta de plazas.

“Es triste que se tenga que recurrir a las redes para que el gobierno federal se dé cuenta de que en México habemos médicos con mucha disponibilidad para ejercer nuestra profesión.

“Si la doctora Ana Cecilia no hubiera alzado la voz, seguiríamos en las mismas. Es lamentable que el gobierno solo así se dé cuenta de las cosas, cuando una de sus funciones es estar al tanto de todo lo que ocurre”.

Fernando no está en contra de las intenciones del gobierno federal de traer al país a médicos cubanos, aunque aclara que primero se deben tomar en cuenta a los miles de médicos mexicanos que andan en busca de una plaza.

“El gobierno puede traer médicos de donde quiera, pero primero debe darle trabajo a su gente. El gobierno dice que hay muchas plazas en zonas rurales, pero también, hay que decirlo, son en su mayoría zonas en las que opera el crimen organizado. El año de servicio rural, mandan médicos pasantes a zonas marginadas, a las que solo puedes llegar en burro y en caballo.

“Han estado matando a muchos médicos por esa falta de seguridad, que debe garantizar el gobierno pero no es su prioridad. Ponen en peligro nuestras vidas cumpliendo nuestro sueño de ser médico, en un país donde al gobierno no le interesa la seguridad y que no haya insumos”, refiere.

