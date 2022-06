Comunidad judía no tiene “patente de corso” para dañar “un movimiento de transformación”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si bien tiene amigos excepcionales entre la comunidad judía en México, esto no significa que tengan “una especie de patente de corso para poder dañar, para afectar un movimiento de transformación”.

Al continuar con sus críticas al publicista Carlos Alazraki, a quien volvió a calificar de tener un pensamiento "hitleriano", AMLO lo comparó con Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de Adolfo Hitler, pues en un video que exhibió en su conferencia, Alazraki mencionó en una entrevista a Roberto Madrazo que a Morena se le podía ganar con mentiras.

Cuestionado sobre el malestar de la comunidad judía en México con el presidente López Obrador por haber utilizado el término “hitleriano”, como lo hizo al manifestar su desacuerdo con Carlos Alazraki, el mandatario reiteró los calificativos y exhibió el video donde lo comparó con Goebbels.

“Yo respeto mucho a la comunidad judía”, subrayó el Presidente y recordó que tiene muy buenos amigos en esa comunidad como Marcos Shabot, a quien dijo conoce desde hace 20 años, así como a Isaac Saba, “que era mi amigo” y muchos de esa comunidad que son excepcionales, constructores, gente buena.



“Pero es no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corzo para poder dañar, afectar un movimiento de transformación, nada más por sus ideales, su pensamiento, su conservadurismo, les repito, su hitlerismo”, subrayó.

El mandatario reiteró que Carlos Alazraki es una persona “de pensamiento hitleriano, porque aclaré (en su conferencia del miércoles) que puede no estar Mussolini, Stalin, Franco”, pero eso no quiere decir que su ideología no siga vigente en algunos sectores y agregó que por ello “el señor Alazraki, pues es seguidor del pensamiento de Hitler”.

Al reproducir un fragmento de una entrevista de Alazraki con el excandidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo, de quien dijo es uno de su viejos adversario, López Obrador se detuvo en un fragmeto especifico en el que el publicista dice al priísta que a Morena se le puede ganar con mercadotécnia, no con publicidad y destacó que a "Morena se le gana con mentiras".

AMLO, pidió volver a reproducir el video y entre risas pidió parar la grabación y señaló que así se manejaban antes. “Que decía (Carlos Alazraki) que una mentira dicha mil veces se vuelve verdad”, y así se maneja volvió a asegurar el presidente.

